Capodanno a Rimini 2019: i migliori eventi in provincia

Attualità

Rimini

| 08:16 - 25 Dicembre 2018

Nek in concerto a Rimini.

Rimini e provincia protagonista non solo estiva ma anche nel pieno dell'inverno. Fervono i preparativi per la notte più lunga e festeggiata di tutta la stagione fredda: il Capodanno. Tantissimi eventi grandi e piccoli accompagneranno cittadini e turisti al 2019. Dalle feste in piazza, a quelle nei teatri, passando dai concerti ai dj set, momenti in luoghi pubblici e festeggiamenti in locali privati, tutti non vedono l'ora di accogliere il nuovo anno nel modo migliore possibile. La notte di San Silverstro sarà preceduta e seguita da giornate ricche di eventi e sorprese: mercatini, concerti, mostre e tanta voglia di accogliere il 2019.

CONCERTONE DI NEK E DJ SET CON MARCO RISSA

Per il Concertone di Capodanno in Piazzale Fellini, nel cuore di marina Centro a Rimini, quest'anno è la volta della voce di Nek, mentre in Piazza Malatesta da non perdere il dj set con Marco Rissa dei The Giornalisti. Allo scoccare della mezzanotte, tutti col naso all'insù per un entusiasmante spettacolo di fuochi d'artificio.

ENRICO RUGGERI E BABY K A BELLARIA

A Bellaria Igea Marina il 30 dicembre serata dedicata ai giovani in compagnia di Gionny Scandal, Il Biondo e Giulia Penna, mentre il 31 il Palacongressi ospiterà il concerto di Enrico Ruggeri, Baby K e Federico Angelucci.

SERATA MAGICA A FIABILANDIA

Fiabilandia resterà aperta dal 29 dicembre al 1° gennaio e, in occasione del Capodanno, la sera del 31 grande apertura fino a tardi per festeggiare il nuovo anno. Ingresso a € 15 e accesso illimitato a tutte le attrazioni.

VISITA GUIDATA RIMINI FELLINIANA

Partirà da piazzale Fellini per ammirare il mitico Grand Hotel dal suo splendido giardino. Attraverso viale Principe Amedeo, con i villini della fine dell’Ottocento, e poi nel Borgo San Giuliano, con i murales che immortalano personaggi dei suoi film, si entrerà nel centro storico di Rimini, dove il maestro è nato nel 1920 ed ha vissuto prima di trasferirsi a Roma. Il percorso si concluderà con l’ingresso al mitico Fulgor. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente a Discover Rimini 333/7352877

CAPODANNO A SAN LEO

La suggestiva rocca di San Leo festeggia il Capodanno con un imperdibile spettacolo di fuochi d'artificio che illuminerà a giorno l'antica rocca. Il 1° gennaio concerto del nuovo anno al Teatro del Palazzo Mediceo con le colonne sonore Disney.

PODISTICA DI SAN SILVESTRO

Manifestazione sportiva in attesa del nuovo anno, organizzata dal Golden Club Rimini International, con un programma aperto per gli sportivi che vogliono partecipare alla 'Corrida' agonistica e a chi preferisce la 'Corrida' non competitiva. La manifestazione si dipanerà sulle stradine di campagna del riminese transitando sul Colle Belvedere e col passaggio nel Ghetto Storico del Castello.