A Riccione entra nel vivo il Natale, con spettacolo di danza e musica

Eventi

Riccione

| 13:00 - 21 Dicembre 2018

Una splendida Babbo Natale al femminile sotto il grande albero di Riccione.

Nel week-end che precede il Natale il programma di Riccione Ice Carpet propone musica, performance, animazione per i più piccoli.

Sabato 22 dicembre in piazzale Ceccarini (alle 16.30 e alle 18.00) va in scena Musical Christmas Show, uno spettacolo di danza e musica a cura di Musical Academy Riccione per la regia di Elena Ronchetti.

Ventotto gli artisti in scena per un medley di street jazz, hip hop, assoli e passi a due: tra i protagonisti due famosi performer di musical come Giada D’Auria e Andrea Rossi.

Si replica domenica 23 dicembre, stesso luogo e orario.



Proseguono le animazioni nella Casetta di Babbo Natale. In particolare sono previste attività di intrattenimento per i più piccoli nelle giornate di sabato 22 dicembre (dalle 15 alle 19), domenica 23 dicembre (dalle 10 alle 12 laboratorio biglietto di auguri 3d, Christmas Baby Dance, giochi), lunedì 24 dicembre (dalle 10 alle 12 la fiaba animata Il prodigio di Natale e Christmas Baby Dance), martedì 25 dicembre (dalle 10 alle 12 sculture di palloncini e face painting e dalle 15 alle 19 laboratorio, fiabe e giochi dedicati alla renna Rudolph), mercoledì 26 dicembre (dalle 15 alle 19 laboratori, giochi e Christmas Baby Dance).



Babbo Natale e gli elfi aspettano i bambini nella casetta-igloo venerdì 21, sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 dicembre dalle 15 alle 19. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre ci saranno invece gli elfi e gli animatori.