Musica protagonista al Natale di San Marino: omaggio al maestro Morricone

| 12:33 - 21 Dicembre 2018

Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino e il coro di voci bianche dell’Istituto Musicale Sammarinese..

Si sta avvicinando il Natale e a San Marino lo spirito natalizio è più vivo che mai.

Proseguono, infatti, senza sosta gli appuntamenti destinati ad “accendere le emozioni” del Natale delle Meraviglie 2018, il progetto ideato e organizzato da Nextime Eventi per San Marino. E se si parla di emozioni non poteva mancare la musica.





Il primo e doppio appuntamento con la musica classica è fissato per sabato 22 dicembre alle 18.00 e alle 21.00. Torna, infatti, il Concerto di Natale dell'Istituto Musicale Sammarinese, quest’anno in nuova veste e in nuovo contesto: il Teatro Titano di San Marino Città,nell’ambito dell’offerta di eventi del Natale delle Meraviglie. Protagonisti della serata saranno come sempre l’Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino e il coro di voci bianche dell’Istituto Musicale Sammarinese. Una selezione di canti natalizi eseguiti dal coro e diretti da Massimiliano Messieri aprirà il concerto in perfetto clima natalizio; a seguire l'orchestra sotto la guida del primo violino concertatore Cesare Carrettacondurrà il pubblico nelle magiche atmosfere viennesi dei valzer e delle polke di Strauss. L’evento è organizzato in collaborazione con Istituti Culturali e Segreteria di Stato Istruzione Cultura Innovazione della Repubblica di San Marino e con il sostegno Giochi del Titano Spa. Grazie alla collaborazione con Live in San Marino e TIM San Marino li tutto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto Musicale Sammarinese. La prevendita dei biglietti si terrà presso il botteghino del Teatro giovedì 20 e venerdì 21 Dicembre dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato 22 Dicembre dalle ore 16.00. L’Ingresso è a pagamento (intero 12.00 euro e ridotto 8.00 euro).





OMAGGIO A MORRICONE. Grande attesa per giovedì 27 dicembre con l’ “Omaggio a Morricone” dell’Ensemble Simphony Orchestra e diretto da Giacomo Loprieno. Si tratta di un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano, un viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni, con la potenza evocativa di Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, The hateful eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena. Cinquecento colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, 6 nomination e 2 Oscar vinti, 3 Grammy, 4 Golden Globe e 1 Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra di porre omaggio al Maestro.

Lo spettacolo si terrà alle 16.30 al Teatro Titano con ingresso a pagamento (euro 15.00 adulti - € 8,00 under 12).