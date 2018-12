Raccolta differenziata rifiuti, Coriano virtuosa con quota 81% a novembre

Attualità

Coriano

12:25 - 21 Dicembre 2018

La Giunta comunale di Coriano.

Negli ultimi tre mesi la raccolta differenziata a Coriano è arrivata a sfiorare la media dell'80%, con novembre che ha toccato quota 81%. Sono 300 le tonnellate di rifiuti in meno portate dai corianesi all'inceneritore.

"Risultati eclatanti che ci fanno raggiungere, in anticipo di due anni, l'obiettivo del 70% indicato dalla Regione", commenta l'amministrazione comunale. Dopo i primi mesi di applicazione del Porta a Porta, si è deciso di raddoppiare da aprile a settembre i passaggi per pannolini e pannoloni, per coloro che ne hanno bisogno e ne faranno richiesta, mentre saranno ridotti a uno ogni quindici giorni i passaggi per il vetro. Sarà potenziato

lo svuotamento dei cestini in tutti gli spazi pubblici comunali, parchi e aree gioco, saranno sostituiti o implementati i cestelli gettacarta con altri più decorosi e nuovi. E' stato rimodulato lo spazzamento delle strade nelle giornate di lunedì a Coriano e nella giornata del giovedì a Ospedaletto, con frequenza settimanale. Infine ci sarà l'ampliamento per tutto il Forese del Porta a porta di tutte le frazioni di rifiuto: riceveranno, in aggiunta al bidoncino dell’indifferenziato e dell’organico anche quello per il vetro e sacchi per la plastica e la carta.

Il gestore Hera è pronto per passare alla tariffa corrispettiva puntuale, che premierà i comportamenti virtuosi e si applicherà da gennaio 2019. Infatti, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, i Corianesi virtuosi che rispetteranno il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto, avranno la bolletta più bassa di coloro che produrranno maggiore volume di rifiuto indifferenziato. A gennaio arriverà a tutti gli utenti una lettera dove saranno indicate tutte le informazioni utili per capire come funziona la nuova "tariffa corrispettiva puntuale" e quali saranno i volumi minimi stabiliti. Inoltre saranno programmati incontri su tutto il territorio del Comune. La bolletta sarà calcolata in base alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto e chi farà bene la raccolta differenziata potrà quindi contenere il costo annuo complessivo della bolletta.

L'amministrazione ringrazia per la grande collaborazione dei corianesi che, già dai risultati da record raggiunti, dimostrano attenzione all'ambiente e alla raccolta differenziata.

Le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere contattate per segnalazioni riguardo all'ambiente e alla errata raccolta dei rifiuti con una mail a gevrimini@tin.it mentre lo sportello Hera dedicato risponde al numero verde 800. 862.328