Concerto di Natale dell'Aido Rimini, un viaggio tra i paesi del mondo

Eventi

Rimini

| 12:03 - 21 Dicembre 2018

Interno Chiesa dei Servi Rimini.

"Un canto per Natale, un dono per la Vita" è il titolo scelto per gli itinerari musicali attraverso i paesi del mondo in programma sabato 22 dicembre, alle 21, nella chiesa dei Servi a Rimini (piazzetta dei Servi). L'appuntamento musicale, a ingresso libero, è organizzato dalla sezione locale di Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), per divulgare, sostenere e diffondere i progetti e la cultura del dono e della solidarietà.

Il gruppo corale strumentale "Laura Benizzi" sotto la guida del maestro Pietro Ceccarelli, immergerà il pubblico nell’atmosfera natalizia, presentando un ricco repertorio che abbraccia diverse tradizioni. Si farà così insieme un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, con melodie dalle note più classiche ai suoni più moderni. Un valicare i confini che è alla base del gesto solidale motore delle attività dell’associazione. Chi dona parte di se stesso, a una o forse più persone, irradia infatti un principio vitale che si propaga e continua a diffondersi anche a distanza di anni e oltre le frontiere, come testimoniano le tante storie raccolte dall’associazione.

Per i volontari di Aido, quindi, il concerto rappresenta un’importante occasione per farsi conoscere. Un tema complesso, infatti, quello affrontato dai volontari, che parla forse del dono più importante: la vita. La donazione degli organi è un gesto di solidarietà verso l’altro che richiede una forte consapevolezza, dopo un’esperienza di grande dolore per il vuoto lasciato da una persona cara. Un tema delicato, che risponde alle speranze di 9 mila ammalati nelle liste di attesa.

A sostenere la serata anche l’associazione Aned - Associazione Nazionale Emodializzati, che nella sola Emilia-Romagna conta 800 pazienti in attesa di un trapianto di rene.

L’ingresso al concerto di Natale è libero. Per informazioni: tel. 338 1023394 - rimini.provincia@aido.it