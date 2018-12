Calcio C, derby con la Vis Pesaro al Neri: arriva la squadra più forte in trasferta dopo il Pordenone

Sport

Rimini

| 13:31 - 21 Dicembre 2018

Leonardo Acori (allenatore Rimini) nella conferenza stampa prepartita.

Il derby con la Vis Pesaro di sabato al Neri apre un trittico che illumina le feste natalizie: il 26 trasferta a Meda e il 30 prima di ritorno con la Ternana. La sfida è molto sentita tanto che in Curva Est si sta preparando una coreografia spettacolare: la Vis Pesaro è al quarto posto (migliore dei tifosi con 11 gol subiti come la Ternana) e sarà seguita da qualche centinaio di tifosi. Tra l'altro tra gli ex, spiccano i nomi del centrocampista Alessandro Marchi, cresciuto nel settore giovanile biancorosso (ha esordito in B) e dell'attaccante Emiliano Olcese, classe 1983. A Rimini in serie D fu protagonista nella promozione in C2 con 36 presenze e 13 gol. Lo scorso anno al Pesaro coi suoi 21 gol ha contribuito alla promozione in Lega Pro del Pesaro ed ora ne ha realizzati 5 reti dimostrando di dire la sua anche da i professionisti. Unico neo il rigore sbagliato nell'ultimo turno contro il Teramo a tempo scaduto.

E' una sfida in cui si affrontano la quarta squadra per rendimento interno (18 punti su 21) e quella che in trasferta ha fatto 14 dei 27 punti complessivi (meglio ha fatto solo il Pordenone con 16) vincendo 4 partite come la leader Pordenone.

BALLOTTAGGIO NEL RUOLO DI TERZINO DESTRO. Acori ha svelato che il dubbio principale di formazione è quello per la maglia di terzino destro: con Venturini squalificato, il dubbio è tra Simoncelli e Bandini. In porta ancora indisponibile Scotti, per i postumi di una botta al ginocchio. A centrocampo torna Alimi dopo la squalifica: gli farà spazio Variola. In attacco scalpita invece Buonaventura: con tre partite in una settimana, ci sarà spazio per qualche avvicendamento.

Mister Leonardo Acori, ecco un trittico importante ? Che cosa si aspetta?

“Non mi pongo traguardi, andiano avanti partita per partita. Pensiamo alla Vis Pesaro, una gara importante che ci può dare ancora più autostima: la squadra deve avere più coscienza che può fare meglio, in casa sta facendo bene, fuori casa dobbiamo migliorarci. ASan Benedetto ho visto una squadra più propositiva, e lì bisogna partire per giocare un calcio migliore anche in casa. La squadra sta bene, ho visto netti miglioramenti in trasferta: a San Benedetto abbiamo giocato bene e perso per un episodio in cui saremmo dovuti essere più pronti e secondo me non applicare il fuorigioco. Però la squadra ha fatto una bella partita”.

Il Rimini sarà di scena a Meda contro il Renate il 26. Partenza il giorno di Natale al pomeriggio. “Ho i miei dubbi su un calendario così: non credo che a Meda il 26 dicembre alle 14:30 ci sarà tanta gente, lo spero ma non lo credo. In serie A è una cosa diversa rispetto alla C. Una volta si giocava alla vigilia di Natale e si riprendeva il 6 gennaio. Del resto questo è il nostro lavoro”.