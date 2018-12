Nuoto, Torneo Esordienti Sprint: grandi soddisfazioni per la Polisportiva Riccione

Sport

Riccione

| 11:22 - 21 Dicembre 2018

Squadra della Riccione nuoto esordienti.

Per i giovani della sezione Nuoto della Polisportiva Riccione arrivano grandi soddisfazioni dal Torneo Esordienti Sprint, gara che ha assegnato i primi titoli regionali della stagione ed è andata in scena nella vasca di casa, allo Stadio del Nuoto. Molto bene anche i Categoria, che conquistano numerosi pass per i Campionati Italiani.

Tra gli Esordienti A, spicca il bis di medaglie messo a segno da Lorenzo Battazza (classe 2006), che ha conquistato l’oro nei 100 farfalla (1’08”50) e l’argento nei 100 stile libero con 1’01”00 (quinto invece nei 200 misti con 2’36’’90), argento anche al collo di Margherita Bertuccioli (2007) nei 100 farfalla con il nuovo record sociale di 1’12”60, con un quarto posto nei 100 sl (1’07’’00) e l’ottavo nei 200 misti (2’52’’50).

Sale sul terzo gradino del podio Marta Bastianelli (2008) nei 100 rana con 1’27”70. Virginia Nitti conquista il 9° posto nei 200 misti, il 10° nei 100 farfalla e il 14° nei 100 sl. Filippo Sbrozzi si ferma ai piedi del podio nei 100 sl (1’03’’60), Andrea Ghinelli è 12° nella gara dei 100 rana (1’29’’90); Elia Hueber chiude 15° i 100 farfalla, Kirill Stash 11° nei 100 dorso e 17° nei 100 stile; Filippo Carlini decimo nei 100 dorso e 16° nei 100 sl; Luca Torri è 17° nei 100 rana.

Tra gli Esordienti B, argento e bronzo per Anastasia Gavryilov (classe 2010) nei 100 misti con 1’35”20 e nei 50 farfalla con 41”70 e quarto posto nei 50 dorso. Bronzo anche per Leon Marziali nei 50 stile libero 2008 con 32”70, più un quinto posto nei 50 farfalla con 36’’50.

Leonardo Chiozzi è sesto nei 50 farfalla e 14° nei 50 dorso; Cristian Bernardi 11° nei 50 farfalla e 15° nei 50 dorso, Tommaso Marchi chiude in decima posizione i 50 dorso, in 19^ i 50 rana, mentre Lorenzo Grossi è 15° nei 50 rana con un 47’’ netto. Sofia Renzi è 16^ nei 509 sl con 36’’20.

Nelle tre giornate di qualifiche ai Campionati Regionali in vasca corta, il gruppo dei Categoria del Nuoto Riccione spicca per i tanti record personali e numerosi pass per i Campionati Italiani ottenuti.

Thomas Valenti ottiene altri tre pass (oltre ai 5 già ottenuti quest’anno) aggiungendo alla sua lista i 200 farfalla con 2’06”93 (tempo limite 2’07”47), i 200 stile libero con 1’53”91 (tempo limite 1’54”40) e i 200 dorso con 2’04”17 (tempo limite 2’05”67). Pass nei 200 rana per Aurora Dascanio con 2’38”30 (tempo limite 2’39”31) e per Giacomo Alessandri con 2’22”01 (tempo limite 2’22”47), mentre Samanta Mazzoni aggiunge anche i 400 stile libero alla sua raccolta con 4’21”45 eguagliando il tempo limite richiesto.

Record sociale invece per Diego Delbianco nei 200 farfalla Ragazzi (pass per i Campionati Italiani già in tasca) che con 2’06”97 migliora il 2’07”90 nuotato da Simone Sabbioni nel 2012.