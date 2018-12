Matrimoni da favola, 45enne riminese vince i Wedding Awards

Attualità

Rimini

| 11:11 - 21 Dicembre 2018

Roberta Patanè wedding planner riminese.

Per il quinto anno consecutivo, ossia da quando è stato creato, ha vinto il prestigioso riconoscimento istituito dal portale “matrimonio.com”, per chi di professione ha deciso di fare la Wedding Planner. Perché a votare sono gli sposi, ossia le persone che quotidianamente, nel loro percorso verso il fatidico “sì”, interagiscono con questa figura così ancora poco conosciuta, ma fondamentale per regalarsi “un giorno da favola”. A Roberta Patanè, riminese, 45 anni, però, tutto questo non basta e allora eccola lanciarsi in una nuova avventura: Matrimoni con l’accento, creando il primo Wedding Vlog italiano con tanti consigli (gratuiti) per chi ha deciso di sposarsi.

Roberta partiamo dall’inizio: come nasce l’idea di diventare Wedding Planner?

“In realtà all’inizio facevo tutt’altro. Dopo essermi laureata in Economia e Commercio ho iniziato a lavorare con alcune aziende fino al 2010 quando la crisi ha iniziato a farsi sentire. Le prospettive non erano allettanti e così ho preso la palla al balzo e mi sono detta: adesso o mai più. Mi sono licenziata e ho deciso di investire sulla mia persona e su quello che è sempre stato un mio pallino: organizzare eventi, matrimoni in modo particolare. Mi sono iscritta all’Accademia degli Eventi di Roma dove ho preso parte a due corsi: un mese intensissimo che, però, mi ha fatto capire come il matrimonio sia un evento che non ha uguali. Da lì è partita la mia avventura”.

Che in questi anni ti ha riempito di soddisfazioni, al di là dei cinque Wedding Awards.

“Sì, le soddisfazioni non sono mancate e non mancano. Sapere che ci sono coppie che mi cercano e che sono disposte perfino a cambiare data di nozze pur di avermi al loro fianco è qualcosa che ti fa capire che la strada che hai intrapreso è quella giusta. Ultimamente poi ‘Donna Moderna’ mi ha selezionato per un servizio tra le sette Wedding Planner migliori d’Italia”.

Ci parli un po’ di questo nuovo progetto che hai intrapreso?

“Matrimoni con l’accento nasce, in realtà, alcuni anni fa, più precisamente il 15 giugno 2011. Quel giorno caricai sul mio canale Youtube ‘Roberta Patanè’, il primo video in cui davo alcuni consigli ai futuri sposi. Un progetto che poi accantonai un attimo e che, invece, oggi ho deciso di rilanciare diventando la prima Wedding Vlogger italiana. In pratica, ogni venerdì, carico un video dando consigli e dritte affinchè il giorno del matrimonio non sembri un ‘fai da te’, cercando di aiutare i futuri sposi anche a non commettere errori banali magari con i fornitori”.

Video che sono talmente seguiti che hai deciso di creare un corso completo: dalla A alla Z. Giusto?

“Esattamente così. Devo dire la verità, quando ho lanciato il Vlog mai e poi mai avrei pensato di avere così tanto seguito. Sono numeri davvero sbalorditivi. E visto che in molti mi chiedevano, e mi chiedono, consigli sempre più particolari ho deciso di creare questo video-corso che sarà a pagamento e dal quale si accederà direttamente dal sito www.matrimoniconlaccento.it. Metterò a disposizione anche i miei strumenti professionali: dal foglio excel dove si tiene sotto controllo il budget alle schede dei fornitori. E naturalmente spiegherò come utilizzarli”.

Insomma, chi ha intenzione di convolare a nozze ora sa che ha a sua disposizione tutto il materiale necessario per rendere quel giorno magico.