La troupe di Striscia la Notizia sulla Marecchiese per il viadotto di Ponte Presale

| 09:46 - 21 Dicembre 2018

Ponte Presale lungo la 258 'Marecchiese'.

Il ponte Presale in Alta Valmarecchia sarà protagonista di uno dei servizi di Striscia La Notizia su Canale 5 venerdì sera 21 dicembre. Gli inviati del tg satirico si sono recati nella zona nella giornata di mercoledì per approfondire la questione del ponte del viadotto che presenta piloni in stato di degrado. Sono alti una quarantina di metri e sostengono il ponte che collega l'Emilia Romagna alla Toscana. La struttura è stata realizzata dall'Anas Marche nel 1966. L'inviata di Striscia Chiara Squaglia ha intervistato i cittadini raccogliendo pareri ed eventuali proposte.