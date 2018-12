Pedopornografia, arrestato pasticciere riminese: nel computer immagini raccapriccianti

Cronaca

La Polizia postale avrebbe trovato nel suo computer tantissimo materiale pedopornografico con immagini raccapriccianti di sevizie e violenze a minori di tutte le età. Ad essere arrestato un riminese 59enne, di professione pasticciere, sposato con figli. L'uomo, come riporta il Corriere Romagna, è stato arrestato qualche giorno fa nell'ambito di indagini sulla pedopornografia. Secondo quanto appurato l'uomo era in contatto anche con una rete di pedofili con i quali scambiava materiale. Il 59enne era già stato denunciato sempre per reati simili nel 2003. Si trova in carcere a Rimini.