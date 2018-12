A Riccione si accendono i riflettori sulle stelle del ballo Hip Hop

Eventi

Riccione

20 Dicembre 2018

Dal 3 al 6 gennaio, con l'Mc Hip Hop Contest, i riflettori si accendono sul Palazzo dei Congressi di Riccione che diventa il set del più grande spettacolo internazionale della street dance con una non-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights e show.

La XXIV edizione, organizzata da Idea s.r.l/Cruisin’, con la collaborazione del consorzio Costa Hotels (ospitalità) e del Comune di Riccione (struttura), si conferma un evento unico che allarga i suoi orizzonti affinché la danza possa trasformarsi, sempre di più, in un grande strumento di analisi della realtà. L’Mc Hip Hop Contest 2019 traccia quest’anno una linea immaginaria che arriva fino all’Africa. Da diversi mesi l’organizzazione ha preso contatti con “Masaka Kids Africana” un orfanotrofio che accoglie giovani bambini in Uganda dando loro istruzione ma soprattutto sviluppando e sostenendo i loro talenti artistici. Nonostante le tragedie che hanno segnato le loro giovani vite, i Masaka Kids sono pieni di speranza e energia. Attraverso la danza e la musica raccontano il loro amore per l'Uganda, e grazie ai social network hanno conquistato il riconoscimento dei ballerini di tutto il mondo. Cruisin’ ha così avviato, in sinergia con i responsabili dell’organizzazione Masala Kids, le procedure per richiedere il visto a questi straordinari giovani ballerini per poterli far partecipare all’evento riccionese. Le difficoltà burocratiche sono davvero numerose ma, qualora non fosse possibile farli giungere in Italia, l’Mc Hip Hop Contest dedicherà ampio spazio per far conoscere la loro causa ed i loro importanti obiettivi.



I GIUDICI E COREOGRAFI PROTAGONISTI. Tanti i coreografi e giudici, special guest attesi per la prima volta all’Mc Hip Hop Contest 2019: Rob Rich coreografo delle più prestigiose emittenti televisive americane che vantano la produzione di programmi come So You Think You Can Dance e America’s Best Dance Crew e di grandi star come Lady Gaga, Mariah Carey e Jill Scott; Chry Baby pionere del genere LiteFeet, cresciuto ad Harlem ha sempre vissuto la danza e la musica come fonte di ispirazione per elevare se stesso e la sua comunità; da Los Angeles Candance Brown, prima fila nei video di importanti artisti di fama mondiale tra cui Janelle Monae, Beyonce e Janet Jackson e docente delle maggiori scuole americane; Nubian Nènè, dancer, performer, coreografa, produttrice, regista, che intreccia insieme hip hop, house, waacking e gli stili contaminati della danza, dando vita al suo approccio unico ed originalissimo, e due grandi pionieri dello stile vogue in Francia Lasseindra e Yanis Khelifa.

Tra i grandi ritorni, da New York la regina dell'hip hop mondiale Tweet Boogie che ha lavorato con artisti del calibro di Jay-Z, LL Cool, Mary J Blige e Shakira, Junior una delle colonne portanti dell'Hip Hop europeo negli stili poppin’ & locking, Animal originario della Costa D'Avorio uno dei maggiori rappresentati della dancehall e Laccio, talento rivoluzionario nel mondo della danza e non solo, direttore artistico del programma televisivo “Dance, Dance Dance”, coreografo di vari programmi televisivi e degli ultimi lavori cinematografici di Paolo Sorrentino.

Presenti anche tutti i maggiori esponenti dell'hip hop nazionale: Rada - Dolores - Alessia Gatta - Fritz Zamy - Kris - Marco Cavalloro - Tony Flower - Sarah Ling - BBoy Kacyo - Federica Guerra - Antonio Carrasco - Gioele Coccia- Simone Stella - Fabio J-Will - Michela Cerrone - Antonio Buonavoglia - Jessica DeMaria - Vanessa Cerrulli.

A raccontare attraverso le immagini le emozioni dell'evento, il grande ritorno di Little Shao, l'artista che più di ogni altro ha saputo rivelare il mondo dell'hip hop viaggiando in tutti i più grandi eventi mondiali e diventando punto di riferimento dei ballerini di grandi star come Michael Jackson, Madonna, Usher. I suoi scatti porteranno l'Mc Hip Hop Contest oltre ogni confine.

PROGRAMMA.Tutti i giorni al Palazzo dei Congressi e al Palazzo del Turismo un ricco programma di stage, lezioni e laboratori per studiare con i grandi coreografi mentre nei giorni 3-5-6 gennaio tutte le crew si sfidano nelle diverse fasi degli spettacolari Crew contest. Giovedì 3 gennaio dalle ore 21.00 appuntamento con la Ball Vogue Night come nei club newyorkesi ci si sfida con gli stili più “cool” dell’hip hop.

Venerdì 4 gennaio dalle ore 14.30 al Palazzo dei Congressi l’appuntamento è con lo Special One; in una grande arena si sfidano gli street dancers freestyle e si eleggono i migliori ballerini di ogni specialità.

Sabato 5 gennaio dalle 21.00 va in scena il Dance Theatre: lo spettacolo della danza con le performance dei grandi interpreti internazionali e la sfida per eleggere The Crew of the Year 2018. A contendersi il titolo più prestigioso 4 grandi crew internazionali: Paradoxal, North Side, Mob Squad, Fresh&Clean.

Domenica 6 gennaio si svolgono le finali del crew contest e l'assegnazione dei Cruisin' Award con montepremi che ammontano complessivamente a circa 15.000 euro.