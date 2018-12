Bellaria Film Festival apre il 27 dicembre con il Premio Oscar Luis Bacalov

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 16:14 - 20 Dicembre 2018

Marcello Corvino e Moni Ovadia.

Conto alla rovescia per l’inizio di Bellaria Film Festival”, che per la 36ma edizione si rinnova con la direzione artistica di Marcello Corvino. Prima giornata giovedì 27 dicembre, con l’apertura del presidente di giuria Moni Ovadia e i primi documentari in gara nelle categorie Bei Doc e Bei Young Doc, dedicata ai registi under30. E proprio la forte richiesta di partecipazione da parte di giovani registi dà un segnale culturale importante: le nuove generazioni hanno idee, creatività e voglia di esprimerle.

Accanto ai documentari in concorso, la prima giornata propone uno dei momenti principali della programmazione: la retrospettiva sul cinema internazionale, con l’omaggio al Premio Oscar Luis Bacalov e alla musica nel cinema. La serata prevede la consegna del premio “Una vita da film” (che sarà ritirato a nome della famiglia di Bacalov dal regista Carlos Branca) e lo spettacolo / concerto “Una vita da film: Luis Bacalov”, scritto dal Maestro poco prima di morire assieme al regista e amico Carlos Branca. Parole, video e musica racconteranno Bacalov: gli ANEMA eseguiranno dal vivo assieme al fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi alcune delle colonne sonore che hanno segnato la carriera del compositore.



I NUMERI PRINCIPALI:

93 documentari ammessi alle selezioni, 18 documentari in gara suddivisi tra le categorie Bei Doc e Bei Young Doc (Under30). Saranno valutati in base alla loro inerenza e alla loro capacità di focalizzare i contenuti dell’articolo IX della Costituzione Italiana, tema del festival di quest’anno (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione). Nuovo direttore artistico Marcello Corvino, Moni Ovadia presidente di Giuria. Lina Wertmüller - Premio alla Carriera e proiezione film “Dietro gli occhiali bianchi” di Valerio Ruiz. Spettacolo / concerto per Luis Bacalov con Vittorio De Scalzi dei New Trolls. Sezione film fuori concorso: tra i principali, Pippo Delbono presenta Vangelo, Mario Tronco presenta "Il Flauto Magico di Piazza Vittorio"



GIURIA

Felice Cappa - giornalista, autore televisivo e regista; Paolo Fiore Angelini - regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di narrativo e documentari, attualmente docente Dams di Bologna; Luisa Ceretto - Sncci Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani- Fiduciario gruppo emiliano; Enza Negroni - regista e sceneggiatrice; Moni Ovadia - presidente di giuria.