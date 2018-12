Happyfania Volley è alle porte, in arrivo oltre 1300 pallavolisti da tutta Italia

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:06 - 20 Dicembre 2018

La settima edizione di Happyfania Volley powered by Cisalfa Sport, il torneo indoor di pallavolo giovanile organizzato da Kiklos in collaborazione con Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina è alle porte. Una competizione che raggiunge nuovi record di partecipazione, con oltre 1300 persone di 75 squadre diverse che raggiungeranno le strutture ricettive di Bellaria Igea Marina e Rimini nel periodo 2-5 gennaio.

Già da mercoledì 2 gennaio le prime squadre iscritte raggiungeranno la Riviera Romagnola, per allenarsi negli impianti sportivi previsti per giocare le gare, che inizieranno nella mattina di giovedì 3 gennaio. Sono 17 i campi da gioco nei territori di Bellaria Igea Marina, Rimini e Savignano sul Rubicone che saranno utilizzati, sui quali si giocheranno più di 220 partite in tre giorni.

Le sette categorie di gioco previste sono Under 13/14/16/18 femminile e Under 14/16/18 maschile, garanzia di spettacolo in ogni giornata di gare e col consueto gran finale al Palasport di Bellaria Igea Marina dove sabato 5 gennaio si disputeranno buona parte delle partite finali di varie categorie.

Di assoluto rilievo l’ampiezza geografica di provenienza delle 45 Società pallavolistiche partecipanti, con un nutrito gruppo dalla Lombardia a cui si aggiungono numerose squadre provenienti dal Veneto, da tutte le provincie dell’Emilia-Romagna, e poi dal Trentino, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e addirittura dalla Campania.

Competizione al centro, ma con spazio per il divertimento e il relax, come da caratteristiche della manifestazione: nella sera del venerdì 4 gennaio è in programma Happyfluo, la festa in cui musica e colori fanno da cornice all’aggregazione di diverse centinaia di pallavolisti partecipanti. Happyfania Volley si propone infatti come un'opportunità di vacanza per le squadre e per le famiglie al seguito dei ragazzi, nella sempre suggestiva cornice della Riviera Romagnola. L'adrenalina di un torneo, l'allegria di una vacanza, la suggestione del mare d'inverno, costruire un forte spirito di squadra e incontrare società provenienti da tutta Italia... Questo e molto altro è Happyfania Volley!

Gli organizzatori ringraziano per la preziosa collaborazione Cisalfa Sport, main sponsor della manifestazione che vestirà giocatori e dirigenti con abbigliamento marchiato Happyfania Volley. Sono coinvolti positivamente anche aziende di Bellaria Igea Marina, eccellenze nel loro settore come “La Casalinga”, “Romagnami” e “Taverna da Bruno ristorante-pizzeria”.

PROGRAMMA IN BREVE

Mercoledì 2 gennaio allenamenti delle squadre nelle palestre del torneo e possibilità di visitare i Presepi di Sabbia e quello nei Tini di Bellaria Igea Marina e dintorni.

Giovedì 3 gennaio: inizio gare ore 9 fino alle 12.30 circa; gare del pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 circa. Venerdì 4 gennaio: inizio gare ore 9 fino alle 12.30 circa; gare del pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 circa; sera: dalle 21.00 Happyfluo, tutti in pista! Il Palacongressi di Bellaria Igea Marina si trasforma in una vera e propria discoteca! Sabato 5 gennaio: dalle ore 9 fasi finali di tutte le categorie; dalle ore 14 finali e cerimonia di premiazione.