Implantologia dentale per riavere un bel sorriso, ecco cosa fare in Emilia Romagna

27 Dicembre 2018

L'ultimo libro divulgativo sull'implantologia dentale del dr. Cirulli.

Hai trascurato i denti e sogni di riavere un bel sorriso? Grazie alle nuove tecniche di implantologia a Bologna è possibile tornare a masticare e a sorridere con denti fissi su impianti dentali. Bologna è una città di eccellenza per la cura della salute e da sempre offre soluzioni innovative anche nella cura dei denti.

Grazie a trattamenti innovativi e a tecnologie sofisticate, lo studio specialistico del dr. Maurizio Cirulli, da oltre 30 anni chirurgo-odontoiatra a Bologna, esegue avanzati interventi di implantologia che in molti casi permettono di ricostruire tutti i denti fissi in 48 ore e praticamente quasi senza dolore.

Come funziona l’implantologia – La ricostruzione dei denti mancanti con l’implantologia si basa sugli impianti dentali. Ogni impianto ha la forma di una piccolissima vite, generalmente in titanio e pertanto biocompatibile.

Per ricostruire tutti i denti è possibile inserire un numero variabile di impianti nell’osso mascellare o mandibolare, dove svolgono una funzione di sostegno molto simile a quella delle radici naturali. La nuova protesi di denti fissi è avvitata o cementata agli impianti e permette di riavere una dentatura del tutto simile ai denti naturali.

Il vantaggio più grande dell’implantologia è la possibilità di mangiare e parlare senza la paura che la protesi si sposti o che crei problemi quando si mastica il cibo. Tuttavia, le tecniche tradizionali hanno un importante limite: le persone che si sottoponevano a implantologia in passato dovevano usare la dentiera per un numero variabile di mesi prima di applicare la protesi fissa. Questo periodo di attesa consentiva di fissare i denti agli impianti solo quando l’integrazione dell’osso con gli impianti era già completata.

Denti fissi in 24 – 48 ore: la rivoluzione del carico immediato - Una paura molto comune tra le persone che devono curare o sostituire i denti è proprio la durata del trattamento e il numero delle sedute dal dentista.

Grazie al progresso scientifico, negli anni ’90 nuove tecniche chirurgiche e nuovi protocolli sono stati introdotti per poter applicare la protesi fissa entro le 48 ore dall’inserimento degli impianti. Questa tecnica è conosciuta come implantologia a carico immediato, consente di caricare gli impianti con i denti fissi entro poche ore dalla fase chirurgica e di eliminare l’uso della dentiera. Il carico immediato è eseguito in un ampio numero di casi clinici e può essere eseguito in presenza di requisiti fondamentali che è compito del chirurgo accertare con attenzione.

Un aspetto molto importante che non bisogna trascurare in implantologia è la percezione del dolore. Solo le tecnologie più innovative e le competenze di un chirurgo molto esperto possono offrire un trattamento praticamente quasi senza dolore e con le migliori garanzie. Il dr. Cirulli, specializzato in riabilitazione su impianti dentali a Bologna, da anni esegue avanzati interventi di implantologia a carico immediato con tecniche microinvasive di Soft Implantology che evitano traumi o particolari dolori al paziente. Riavere denti fissi in tranquillità e senza la paura del dolore o del dentista oggi è possibile.

Implantologia e dolore: la Soft Implantology- La Soft Implantology, o “implantologia dolce”, è un sistema di chirurgia orale introdotto dal dr. Cirulli che combina le più avanzate tecniche di implantologia al fine di ridurre al minimo l’impatto chirurgico sul paziente e gli stessi tempi di guarigione.

Si tratta di speciali tecniche computerizzate che rendono il trattamento “soft” molto più preciso e al tempo stesso poco invasivo per il paziente. Ma cosa prevede la Soft Implantology?

In primo luogo, con una speciale Tac 3D si scannerizza la bocca del paziente per creare un piano di trattamento tridimensionale al computer. Queste avanzate tecnologie permettono al chirurgo-odontoiatra di individuare i punti ideali dell’osso dove innestare gli impianti e di stabilire con estrema precisione i dettagli della fase chirurgica. In aggiunta, in caso di implantologia computer-guidata, è possibile realizzare una speciale mascherina (“dima chirurgica”) che è applicata all’arcata dentale del paziente; la mascherina guida il chirurgo durante la fase di inserimento degli impianti e riduce ulteriormente la possibilità di errore.

Il sistema del dr. Cirulli ha rivoluzionato l’implantologia e l’ha resa soft perché, laddove possibile, evita l’apertura dei lembi gengivali e l’applicazione dei punti di sutura. I vantaggi dell’implantologia soft sono molteplici, ma quello più evidente è senz’altro la drastica riduzione dei tempi di guarigione dei tessuti.

Odontoiatria adesiva e dental lifting - La perdita dei denti è un problema molto diffuso nella popolazione italiana, ma grazie alle nuove tecniche di intervento è possibile tornare a sorridere e a mangiare bene con denti fissi. Un altro problema comune a molte persone è l’erosione e l’usura dei denti.

I denti naturali sono soggetti a continui movimenti meccanici e pertanto possono subire importanti fenomeni di erosione. Uno dei motivi principali della loro usura può essere il bruxismo, cioè l’attività di digrignamento notturno o per stress dei denti. Simili disturbi possono erodere anche gravemente i denti, i quali risultano “consumati”. Lo studio specialistico del dr. Cirulli, esperto dentista a Bologna, esegue avanzati trattamenti di odontoiatria estetica per curare i denti danneggiati, erosi o che presentano spazi eccessivamente larghi.

L’ultima frontiera dell’odontoiatria estetica prevede l’impiego delle faccette dentali e di tecniche di odontoiatria adesiva che riparano i denti danneggiati senza interventi traumatici o invasivi. Con l’odontoiatria estetica i denti naturali non sono limati ma è sufficiente far aderire le faccette ai denti per ottenere un effetto di lifting dentale. L’uso delle faccette dentali a Bologna è divenuto un trend in forte cresciuta negli ultimi anni che ha permesso a molte persone di riavere un bel sorriso con denti perfetti.

