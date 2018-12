Natale a Cattolica: nel salotto di viale Bovio tanto divertimento, dj set e artisti di strada

Eventi

Cattolica

| 15:04 - 20 Dicembre 2018

Comitiva di ragazzi in un momento di divertimento durante gli eventi di Natale a Cattolica.

Arriva il fine settimana pre-natalizio e ritorna l’appuntamento più trendy del Natale in Riviera. Stiamo parlando del “Salotto gourmet” della Regina di Ghiaccio di Cattolica. Un successo strepitoso ed oltre ogni aspettativa per i ristoratori che hanno scelto di allestire le loro casine in Viale Bovio. Dallo scorso weekend si è deciso di aumentare l’attrattiva e dare ancora maggiore energia con l’avvio di un evento nell’evento: il “Music Box Gourmet”. Ad aprire le “danze” è stato il Dj set curato dal presentatore ed animatore Marco Corona.

Per questa domenica, 23 dicembre, invece, è stata annunciata la presenza di numerosi Artisti di Strada che animeranno il pomeriggio, tra le 16,00 e le 21,00, con le loro performances musicali. Tra i presenti vi saranno Tommaso Longhi che si esibirà con il suo handpan insieme ad un gruppo di amici percussionisti che trasporteranno il pubblico con il loro ritmo. Ed ancora, il trio capitanato da Marcello Casadei con ukulele, chitarra acustica e cajonito, Sara Venzon ed il suo pianoforte amplificato, Arnaldo Paci che propone folk music suonando armonica e piccola batteria. Si alza l’asticella del divertimento e dell’ospitalità ed a breve saranno svelati altri appuntamenti imperdibili. Intanto il salotto è divenuto un vero e proprio punto di incontro, non solo per i cattolichini, dove trovare ampia scelta e qualità nel food&beverage per un aperitivo delle feste davvero “cool”.