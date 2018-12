Mercatini, la camminata con le stelle e tanti eventi per l'Eco Natale a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:00 - 20 Dicembre 2018

Il grande albero dell'EcoNatale di Santarcangelo di Romagna.

Prosegue anche questa settimana il ricco calendario di eventi di EcoNatale Santarcangelo con proposte che spaziano dalla camminata alla tombola solidale, dagli spettacoli di danza contemporanea al concerto di Natale del coro Magnificat, dalle letture per bambini al party di beneficenza di ENPA.





Si parte venerdì 21 dicembre con una nuova tappa della rassegna “E' bal – Palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea” a cui partecipa anche Santarcangelo Festival che, in vista del cinquantenario del 2020, porta i suoi eventi anche all’interno di EcoNatale. Alle ore 21 al Lavatoio, Barbara Berti propone “Bau#2”, il secondo studio della serie “Bau – Coreografia del pensare”, sviluppata attraverso un originale percorso coreografico incentrato sull’esplorazione delle connessioni tra corpo e mente, subconscio e percezione cosciente.





Particolarmente ricca di iniziative la giornata di sabato 22 dicembre. Due gli eventi di beneficenza: alle ore 15 in piazza Ganganelli è in programma il ritrovo per la tradizionale camminata solidale con le “stelle” – a ogni partecipante verrà infatti regalata una Stella di Natale – che inizierà alle ore 16. Organizzata dalla Consulta del volontariato di Santarcangelo con Loris De Paola e Claudia Garavelli, la camminata prevede un costo di iscrizione di 3 euro per gli adulti (1 euro per i bambini dai sei anni in su e gratis per i minori di sei anni): il ricavato sarà utilizzato per progetti di beneficenza. “Purr-effect party” è invece il titolo del secondo evento che raccoglie fondi per l’ENPA – Ente nazionale protezione animali: dalle 18 alle 2 al Lavatoio, una maratona musicale in cui 50 dj suoneranno tre dischi ciascuno, senza alcuna restrizione di genere. L’ingresso è a offerta libera.





Oltre alle iniziative sociali, sabato 22 dicembre (dalle 17 alle 19) le vie del centro commerciale naturale saranno animate da musica e popolate da numerosi elfi che distribuiranno piccoli regali a bambine e bambini, mentre per l’intera giornata di sabato, con replica anche domenica, in piazza Ganganelli ci saranno le bancarelle del mercatino di Natale. Alle 17 in biblioteca il gruppo Reciproci Racconti propone invece “Storie di Natale alla Baldini”, per bambini da tre anni in su. Alle ore 21, infine, chiude la giornata ricca di eventi il tradizionale “Concerto di Natale del Coro Magnificat” organizzato dalla parrocchia di Santarcangelo presso il Convento dei Frati Cappuccini.





Domenica 23 dicembre, invece, alle 20,30 al Lavatoio andrà in scena “L’anima vola”, lo spettacolo teatral-musicale a cura dell’associazione “L’Incontro” mentre alle 21 al Convento dei Cappuccini è in programma un nuovo appuntamento con la Tombola della solidarietà.





Per chi approfitta della vigilia per fare gli ultimi regali o semplicemente desidera fare una passeggiata immerso nelle atmosfere natalizie, lunedì 24 dicembre dalle 17 alle 19 le vie del centro commerciale naturale si animeranno con musica in filodiffusione, “incursioni” artistiche magiche nevicate.