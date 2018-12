Il Natale delle meraviglie di San Marino protagonista su Rai 2 a Sereno Variabile

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:56 - 20 Dicembre 2018

Sabato 22 dicembre, alle ore 13.30 su Rai 2 andrà in onda una puntata di "Sereno Variabile" interamente dedicata a San Marino.



Il presentatore storico del programma più longevo della TV, Osvaldo Bevilacqua, condurrà i telespettatori alla scoperta della storia, dell'arte, dei sapori e delle millenarie tradizioni della Serenissima.



Il programma RAI dedicato al turismo si calerà nella magica atmosfera del "Natale delle Meraviglie", con una suggestiva passeggiata fra palazzi istituzionali, negozi e casette di legno allestite per il periodo più bello dell'anno.



Da grande amico e profondo conoscitore delle usanze sammarinesi, Bevilacqua ha saputo coinvolgere gli stessi abitanti che, attraverso informali chiacchierate e simpatici aneddoti, hanno saputo far emergere la proverbiale autenticità e lo spirito di ospitalità che contraddistingue questa Antica Repubblica.