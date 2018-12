Boccette A2, per il Perla Verde Riccione 1 cocente sconfitta casalinga

Sport

Rimini

| 14:24 - 20 Dicembre 2018

Si è giocata la 17esima giornata del campionato regionale di serie A2.

Nella diciassettesima giornata del campionato Regionale A2 girone Sud, Perla Verde Riccione 1 incappa in una rovente e cocente sconfitta interna ad opera di Tullo Games Mercedes Gatteo che si propone come quarta forza per il titolo mentre si avvicina il duo Bussecchio 2 Forlì pareggiando sull’ostico campo dei riminesi Pizzeria Auriga Latino e Pippo Team Taverna Verde che demolisce ogni resistenza dell’Asioli nel derby forlivese. Otimo periodo positivo del San Vittore Cesena vincendo sul difficile campo del Time Out Martorano che sembra in un momento di crisi, prima vittoria esterna per Settecrociari che rientra con forza in lotta salvezza.

Tabellini:

Perla Verde Riccione 1 – Tullo Games Mercedes G. 2 – 4 (p.t. 1-2)

A. Santoni e A. Fabbri contro R. Moriconi e M. Tavone 80-41, M. Pritelli c S. Tamburini 88-100, M. Manduchi e A. Donati c Y. Corbelli e L. Vaenti 66-82, A. Andruccioli c P. Zafferani 94-100, S. Quieti c M. Zamagna 102-99, P. Barbanti c E. Matteini 98-100.

Pizzeria Auriga Latino Rimini – Bussecchio Forlì 2 3 – 3 (p.t. 3-0)

L. De Carolis e R. Ciavatta c G. Bonoli e L. Capriotti 87-41, S. Bagli c M. Merloni 106-87, A. Ricci e R. Costantini c E. Lolli e M. Ferrini 89-39, GL. Lisi c G. Fabbri 86-101, R. Zanotti c E. Vanni 93-101, A. Muccioli c G. Marzoli 63-100.

Time Out Martorano – Sport San Vittore 2 – 4 (p.t. 2-1)

R. Angeli e R. Urbini c D. Magalotti e M. Casadei 54-83, S. Sirri c P. Ercolani 107-55,

D. Daltri e A. Alessandri c M. Rossi e D. Prati 80-4, A. Braghittoni c J. Mazzesi 67-107, G. Barducci c P. Boni 86-100, M. Valzania c A. Ruffilli 36-111.

Pippo Team Taverna Verde Forlì – Asioli Forlì 5 – 1 (p.t. 2-1)

C. Fabbri e A. Lapi c M. Masotti e M. Capacci 86-73, M. Borselli c R. Paterna 89-100,

G. Cicognani e G. De Simone c M. Boccali e S. Foschi 81-57, A. Garavini c P. Valeriani 113-60, L. Bandini c M. Boccali 115-39, F. Petrini c G. Morgagni 100-42.

Bussecchio Forlì 1 – Branzolino 3 – 3 (p.t. 1-2)

E. Corticchia e G. Angelicchio c A. Giunchi e M. Zanzani 64-80, M. Biagini c G. Casadei 104-65, J. Iridi e A. Sansovini c E. Samorì e R. Rustignoli 75-86, F. Cimatti c D. Tisselli 68-100, M. Stipcevich c F. Bagnolini 100-36, S. Morelli c D. Comandini 100-44.

Circolo Sport Ravenna – Sergio Podgora Rimini 6 – 0 (p.t. 3-0)

C. Federici e V. Albicocco c P. Mussoni e A. Tamburini 80-39, M. Vassura c G. Bronzetti 100-63, D. Lelli e M. Garavini c M. Sabba e G. Santolini 89-48, R. Melandri c G. Menghi 100-68, F. Pirazzoli c R. Varliero 109-99, M. Melandri c A. Minotti 100-78.

President Ronco – Bar Europa Ravenna 4 – 2 (p.t. 1-2)

S. Tagliaferri e M. Magnani c C. Minardi e M. Gallamini 56-91, L. Belluzzo c D. Orioli 96-104, S. Stagnani e A. Samorì c M. Cenni e R. Righi 89-33, G. Forcellini c S. Bussetti 105-98, F. Collinelli c M. Buonguerrieri 108-68, GL. Turci c N. Baroncini 108-91.

Pinarella Cervia – Perla Verde Riccione 2 1 – 5 (p.t. 0-3)

D. Muccioli e L. Gardini c M. Bianchi e C. Ugolini 30-80, F. Venturi c P. Cau 88-100,

M. Mordenti e M. Giannini c A. Amantini e S. Di Ghionno 52-80, F. Guiducci c A. Nicolini 100-39, A. Zoffoli c A. Santoro 97-101, S. Neri c R. Padoan 44-101.

Settecrociari Cesena – Autodemolizioni Bertozzi Gattolino 4 – 2 (p.t. 1-2)

M. Borgini e V. Zanfini c C. Missiroli e S. Zavalloni 51-80, L. Pazzagli c R. Valbonesi 100-95, S. Pavolucci e R. Balzani c L. Golinucci e R. Mazzoni 73-80, C. Fabbri c M. Lombardi 100-96, D. Brighi c A. Della Pasqua 105-54, O. Bianchi c GL. Bianchini 105-39.

Classifica: Perla Verde Riccione 1 punti 40, Bussecchio Forlì 2 e Pippo Team Taverna Verde Forlì punti 37, Tullo Games Mercedes G. punti 34, Pizzeria Auriga Latino Rimini punti 28, Bussecchio 1 e Sport San Vittore punti 27, Time Out Martorano punti 25, Circolo Sport Ravenna e President Ronco punti 21, Perla Verde Riccione 2 punti 20, Branzolino FC punti 18, Asioli Forlì e Bar Europa Ravenna punti 16, Pinarella Cervia e Autodemolizioni Bertozzi Gattolino Cesena punti 13, Settecrociari Cesena punti 12, Sergio Podgora Rimini punti 7.