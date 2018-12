FOTO: inaugurata palestra della scuola media ex Saffi dopo lavori di miglioramento sismico

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 20 Dicembre 2018

La nuova palestra Saffi, nella fotogallery anche il momento del taglio del nastro.

Giovedì 20 dicembre è stata inaugurata a Santacangelo la palestra della scuola media ex “Saffi”, dopo i lavori di miglioramento sismico. Oltre ad amministratori, dirigenti scolastici, presidente del Consiglio d’istituto e insegnanti, all’inaugurazione erano presenti anche una trentina di studenti in qualità di rappresentanti del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Sono infatti questi ultimi ad essere i veri protagonisti dello spazio rinnovato, così come è stato ricordato dall’assessore ai Lavori pubblici, Filippo Sacchetti, e dall’assessore ai Servizi educativi e scolastici, Pamela Fussi. L’assessore Sacchetti ha messo altresì in evidenza gli interventi effettuati per migliorare simicamente l’edificio e renderlo quindi più sicuro per lo svolgimento delle attività sportive degli alunni, mentre l’assessore Fussi ha sottolineato il grande lavoro di squadra portato avanti dall’Amministrazione comunale insieme alla Regione Emilia-Romagna che ha coperto interamente le spese per la parte strutturale. “Abbiamo anche tenuto fede all’impegno assunto proprio in sede di Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi da cui era appunto emersa la richiesta di effettuare delle manutenzioni nelle palestre delle scuole”.





Rivolgendosi agli studenti, il preside d’istituto Chiara Balena ha sottolineato l’importanza del loro ruolo nel vigilare sul corretto mantenimento dei locali della palestra e, se possibile, renderli ancora più belli e accoglienti. A seguire il progettista, l’ingegnere Pirini, ha illustrato le caratteristiche dell’intervento, mentre in chiusura il sindaco Alice Parma ha affermato che attraverso i lavori eseguiti, la palestra di via Galilei è stata migliorata sia dal punto di vista sismico che per quanto riguarda l’accessibilità. “Oggi però – ha concluso il sindaco Parma – riapriamo anche uno spazio importante alla città, dal momento che già dalle prossime settimane sarà utilizzato da alcune associazioni sportive attive sul territorio”. Ed è stata proprio l’associazione “Shotokan Karate” di Denis Pironi a chiudere il momento inaugurale con una serie di dimostrazioni della disciplina praticata nella palestra della scuola media.





Oltre al miglioramento sismico i lavori eseguiti hanno visto il completo rifacimento della sottofondazione, dei pavimenti, della copertura con travi in legno a vista e tiranti, nonché degli impianti elettrici e di riscaldamento.