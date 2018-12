Un contest fotografico per descrivere come i giovani vivano il fenomeno dell'immigrazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:44 - 20 Dicembre 2018

L'ingresso del teatro supercinema di Santarcangelo, luogo delle premiazioni.

Sabato 22 dicembre 2018, a partire dalle ore 9, sono previste presso il Teatro Supercinema di Santarcangelo le premiazioni del concorso ““I’Mmigrato. Come vivono i giovani del territorio il fenomeno dell’immigrazione?”.

La manifestazione, articolata in 4 categorie (Fotografia, Pittura, Multimediale e Narrativa), promossa e finanziata dalla Fondazione Francolini Franceschi della città clementina, aveva come obiettivo quello di raccogliere le impressioni e le esperienze che i giovani del territorio vivono quotidianamente in relazione al fenomeno dell’immigrazione. Sono stati oltre un centinaio i ragazzi coinvolti, tutti facenti parte delle classi quarte e quinte degli Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore Molari di Santarcangelo e Marie Curie di Savignano sul Rubicone.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco della città Alice Parma, il Presidente della Fondazione Maurizio Bartolucci, il Parroco Don Andrea Turchini, la Dirigente dell’I.S.I.S.S. Einaudi – Molari di Santarcangelo di Romagna Maria Rosa Pasini e diversi alunni.

Ai vincitori del concorso verranno consegnati dei buoni di acquisto presso la libreria The Book Room di Santarcangelo per un valore di 500 Euro e buoni per un valore complessivo di 400 Euro per ingressi al Supercinema per visione di film e cortometraggi.