Concerto tributo dei Rangzen per i 50 anni di White Album dei Beatles

Eventi

Riccione

| 13:38 - 20 Dicembre 2018

Lo Spazio Tondelli di Riccione dedica il suo concerto di Natale a un capolavoro della musica, l’album bianco dei Beatles, e lo fa portando in scena i Rangzen, una delle cover band più apprezzate dei Fab Four.

Intitolato White Christmas, White Album, il live dei Rangzen è un tributo speciale a uno dei lavori più ispirati del quartetto di Liverpool, a cinquant’anni dalla sua pubblicazione.

Composto in gran parte durante il soggiorno indiano dei Beatles, il White Album uscì infatti il 22 novembre del 1968, facendo conoscere canzoni immortali come Revolution, Back in the U.S.S.R., While My Guitar Gently Weeps, Ob-La-Di, Ob-La-Da.

I Rangzen eseguiranno per intero il White Album, compresa una perla rara come Revolution 9, uno dei brani più atipici e sperimentali nella produzione dei Beatles. La band è composta da Ricky, Francesco e Claudio Cardelli, Enrico Giannini e Marco Vannoni. A questi “Fab Five” e al loro classico (e virtuoso) mix di voce, chitarre, basso, batteria e tastiere, si aggiungeranno per l’occasione alcuni ospiti speciali, come Erica Lasagni (violino) e Giuseppe Bonomo (chitarre, voce).

Prima del concerto verranno proiettate alcune immagini raccolte da Claudio Cardelli nei suoi oltre quaranta viaggi in India sulle tracce dei Beatles.

Per l'occasione si potrà degustare il “Chai”, tipico tè indiano speziato assieme a biscotti “esotici” per tutti.



Appuntamento domenica 23 dicembre alle 17.30 (ingresso 10 euro).