Dalla Francia il nuovo lanciatore del Rimini Baseball: ingaggiato Owen Ozanich

| 13:34 - 20 Dicembre 2018

Owen Ozanich neo acquisto dei Pirati.

Altro rinforzo per il monte di lancio dei Pirati. Ingaggiato il lanciatore francese Owen Ozanich (23/06/1989) che dopo 8 stagioni di successi lascia i Campioni di Francia dei Rouen Huskies per approdare nel baseball italiano.

Ozanich è un pitcher destro nato a Annemasse (Francia) che nei mesi scorsi aveva già accettato la proposta della dirigenza riminese salvo poi avere un ripensamento. Ma proprio nelle ultime ore, il neo acquisto dei Pirati ha avuto un colloquio decisivo col Presidente degli Huskies Xavier Rolland che ha accettato seppur a malincuore la sua richiesta di voler misurarsi a tutti i costi nel campionato italiano con la casacca dei Pirati. La stella del baseball francese ha ottenuto nel campionato transalpino 93 vittorie personali a fronte di sole 15 sconfitte in 831 inning lanciati mettendo a segno ben 748 strike-out per una media Pgl di appena 1.53 (142 basi per ball concesse).

In quest’ultima trionfale annata, terminata con la conquista del 14esimo Scudetto degli Huskies (lo scorso 13 Ottobre), il nazionale francese ha avuto un rendimento stagionale sempre di alto profilo. In 18 presenze (15 partenze) lo starter comunitario ha lanciato 109.1 riprese (regular season e playoff) in Riva alla Senna ottenendo 12 vittorie (4 complete game) lasciando al piatto ben 112 battitori avversari per una media Pgl di 1.48 (appena 16 basi per ball concesse).

Il neo Pirata insieme al connazionale Habeck e al confermatissimo Ricardo Hernandez formerà il trio di lanciatori comunitari che verranno impiegati dallo staff tecnico neroarancio nella partita riservata ai lanciatori non-AFI.