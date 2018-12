FOTO: tanti regali fatti a mano dai bimbi delle scuole per il sindaco di Coriano

Attualità

Coriano

| 13:31 - 20 Dicembre 2018

Alcuni splendidi lavori di Natale fatti dai bambini delle scuole di Coriano.

Mercoledì 20 dicembre il sindaco Domenica Spinelli, accompagnata dagli assessori Anna Pazzaglia e Giulia Santoni e dal consigliere sia comunale che provinciale Anna Pecci, hanno portato gli auguri di tutta l’amministrazione ai 1200 alunni e scolari degli undici plessi del territorio corianese. Una mattinata di festa all’insegna del Natale che in tutti i plessi accoglie con bellissimi alberi e presepi realizzati dai bambini e dai genitori, che ha sottolineato l’importanza di vivere la scuola come comunità, non solo momento di apprendimento ma di esperienze formative impareggiabili.

IL COMMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. "Come amministrazione quest’anno abbiamo voluto portare personalmente ad ogni bambino un volantino, che abbiamo realizzato a km 0, con una stampante nuova a colori nell’ufficio del Sindaco, in cui sono elencati gli eventi che allieteranno le feste di tutti noi corianesi nel periodo natalizio e gli auguri a tutte le famiglie. Abbiamo ricevuto in cambio, oltre a tanto calore, una miriade di regalini realizzati per il Sindaco che, come sempre, conserverà con affetto nel proprio ufficio".

LE PAROLE DEL SINDACO SPINELLI. “Queste sono le ore più belle del mio modo di interpretare il ruolo da Sindaco. La genuinità dei bambini mi emoziona tutte le volte. Ringrazio gli insegnanti ed i dirigenti per la grande accoglienza, la musica, le poesia e le canzoni che hanno visto cimentarsi anche le maestre alla chitarra.”

LE PAROLE DELL'ASSESSORE PAZZAGLIA. “Devo sottolineare come la scuola stia interpretando in modo perfetto il messaggio del buon utilizzo delle cose anche attraverso la raccolta differenziata con grande attenzione a quello che i materiali di scarto possono diventare se ben riutilizzati o riciclati. I miei personali complimenti a tutte le insegnanti per questo ottimo lavoro in perfetta sintonia a quello che Coriano vuole realizzare. I miei complimenti anche a tutti i genitori e ragazzi che si sono impegnati nella realizzazione di presepi, alberi, decorazioni con materiali di riciclo.”