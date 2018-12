Cronaca

Riccione

| 13:02 - 20 Dicembre 2018

Nella foto il capitano dei Carabinieri di Riccione Marco Califano.

Nella giornata di mercoledì, i Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato R.A., 47 enne di Cattolica, in esecuzione di una ordinanza cautelare in carcere, dovendo lo stesso espiare una pena detentiva di anni 11 e mesi 10 di reclusione per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti. L’indagato è stato associato alla casa circondariale di Rimini.