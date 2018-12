Eventi

Novafeltria

| 12:39 - 20 Dicembre 2018

Il cantautore Antonio Toni animerà la festa di capodanno in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria.

Il 31 dicembre la comunità di Novafeltria festeggerà il capodanno in piazza Vittorio Emanuele, una festa che dalle 22 avrà per protagonista la musica del cantautore Antonio Toni, il cui concerto farà da apripista ai festeggiamenti per l'arrivo del 2019. "Faremo fuochi, ma non botti per festeggiare", assicura il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, riferendosi ai bracieri che saranno accesi per fare atmosfera. Ascolta l'intervista al primo cittadino del comune riminese.