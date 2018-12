Music Inside Rimini, tutte le novità della quarta edizione di maggio 2019

Eventi

20 Dicembre 2018

Music Inside Rimini a maggio a Rimini Fiera.

Music Inside Rimini è pronto per una nuova sfida. L’esclusivo e innovativo format ideato e sviluppato dal team di Italian Exhibition Group è pronto per accogliere migliaia di appassionati e addetti ai lavori del settore musicale e dello show entertainment.

La quarta edizione dell’evento dedicato a Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast è stata già fissata in calendario per il prossimo 5, 6 e 7 maggio 2019 nel quartiere fieristico riminese di IEG, con l’auspicio di incrementare i già ottimi risultati del 2018, che ha visto un incremento del 20% di presenze, toccando la quota record di oltre 12 mila unità.

Per continuare a offrire la migliore esperienza possibile, con occasioni uniche d’incontro, confronto e verifica sul campo delle soluzioni offerte dai leader di mercato, MIR ha messo in cantiere importanti novità. L’edizione 2019 dell’evento fieristico proporrà infatti un nuovo format live, ponendo l’attenzione su quattro specifiche aree tematiche: Light Sound Visual, Sistemi Integrati, Live Broadcast Production, Music DJ production. Come sempre l’attività espositiva verrà accompagnata da una serie di eventi collaterali e appuntamenti con grandi professionisti di livello internazionale.

Tra questi spicca l’evento Lighting Designers at Work, con Jo Campana, Giovanni Pinna e Mamo Pozzoli – lighting designer di artisti del calibro di Vasco Rossi, Ligabue, Gianna Nannini e Cesare Cremonini – che daranno una dimostrazione delle proprie abilità e del proprio approccio creativo e pratico, nel costruire la CUE LIST sulla consolle luci, in una simulazione che riproduce esattamente il lavoro sul campo.

Il format Live You Play, inglobato ufficialmente dal brand MIR a partire da ottobre 2018, annuncia la creazione di due nuove tipologie di palchi: Djing e Teatro. Quest’ultimo, in particolare, allestito interamente con tecnologie audio, video, luci ed effetti delle aziende di settore, occuperà un intero padiglione e ospiterà performance dal vivo di alto livello per meglio apprezzare le soluzioni presenti.

C’è grande attesa anche per IntegrAlive, l’area dedicata ai sistemi integrati, allestita con prodotti e soluzioni in grado di riprodurre condizioni e ambienti reali di applicazione delle tecnologie. Interamente organizzato dalla rivista Connessioni, questo spazio espositivo sarà fruibile a più livelli: un’area demo dedicata al mondo corporate, una specifica per le applicazioni Digital Signage e Retail, un’altra per l’ambito teatrale. Anche questa attività verrà accompagnata da uno specifico calendario di seminari per professionisti e appassionati, visite guidate e momenti di networking.

Tra le novità della quarta edizione di MIR merita una menzione anche la nuova area dedicata ai droni, strumenti che consentono la ripresa aerea di concerti e spettacoli, in collaborazione con DJI Enterprise, pioniere e leader assoluto del settore. Previsto inoltre un “aerial imaging workshop” aperto anche ai principianti, sotto la guida dell’istruttore certificato Tommaso Codolo, Youtuber, Videomaker, ambassador GoPro dal 2010 e pilota droni, che vanta collaborazioni con RAI, Skipass, DJI, Attiva e Gocamera.