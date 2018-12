Cresce in Regione il mercato immobiliare, Rimini sul podio delle città più care

Attualità

Rimini

11:14 - 20 Dicembre 2018

Nei primi nove mesi del 2018, il mercato immobiliare residenziale emiliano-romagnolo registra una crescita degli scambi di abitazioni. Secondo l’elaborazione del Centro Studi di Abitare Co., società attiva nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, sui dati forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, da gennaio a settembre le compravendite nel settore residenziale nella regione sono aumentate del +5,8%, raggiungendo in totale 36.433 unità. Un dato che posiziona l’Emilia Romagna al 5° posto in Italia per numerosità e al 6° per tasso di crescita.



A livello territoriale, le province che hanno registrato il maggior numero di compravendite sono state, nell’ordine, Bologna (9.629), Modena (5.795), Reggio Emilia (4.033), Parma (3.750), Ravenna (3.154), Ferrara (2.899), Forlì Cesena (2.786), Piacenza (2.234) e Rimini (2.154). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra una crescita in quasi tutte le province, con Reggio Emilia (+18,6%) e Modena (+18,5%) le più dinamiche, davanti di poco a Forlì Cesena (+15,4%). Seguono Ferrara (+9,6%), Bologna (+9,2%), Rimini (+5,8%), Parma (+1,8%), mentre si evidenzia un calo solo a Piacenza (-0,5%) e a Ravenna (-0,9%).



E sul fronte dei prezzi? Tra le città capoluogo di provincia, Bologna è la più cara, con prezzi che si attestano sui €3.100 al mq (+1,8% sul 2017), seguita da Rimini con €2.500 (+1,4%), Parma con €1.900 (-0,4%), Modena con €1.800 (+1,2%), Ravenna con €1.700 (-1,3%), Forlì Cesena con €1.600 (+1,1%), Reggio Emilia e Piacenza con €1.400 (rispettivamente -1,4% e -1,9%, il calo più alto in regione), e Ferrara con €1.350 (+0,6%).