Tre giorni di spettacolo e divertimento in sella, al via il Riviera Christmas Show

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 10:53 - 20 Dicembre 2018

Volteggio Cosacco.

Nella splendida cornice dell'Horse Riviera Resort prende il via il Riviera Christmas Show: tre giorni, da venerdì 21 a sabato 23 dicembre, dedicati al grande sport equestre e al divertimento, che coinvolgeranno appassionati, famiglie e tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il mondo del cavallo.

Studiato in collaborazione con Fieracavalli, infatti, l'evento ospiterà un concorso ippico a 5* con i migliori binomi nazionali impegnati in un percorso disegnato da Uliano Vezzani, Direttore di Campo di calibro internazionale.

Non solo sport, ma anche intrattenimento grazie a Horses For Christmas, lo spettacolo di arte equestre - totalmente gratuito - in scena nella serata di sabato 22 dicembre. Una favola sulla magia del Natale che trascinerà grandi e piccini in un'atmosfera unica grazie ad alcuni dei più importanti artisti equestri italiani: Silvia Elena Resta, Silver Massarenti e Francesca Di Giovanni, senza dimenticare l'adrenalinico volteggio acrobatico di Alessandro Conte e Thomas Giampieri.

Per godersi lo show comodamente seduti sul divano, invece, tutte le informazioni per lo streaming gratuito sono disponibili sul sito www.fieracavalli.it.