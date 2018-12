Pennabilli Django Festival, torna l'evento musicale nel borgo dell'entroterra riminese

Eventi

Pennabilli

| 10:35 - 20 Dicembre 2018

Tchavolo Schmitt leggenda vivente della chitarra swing.

Per scaldarsi l’anima con della buona musica, dal 28 al 30 dicembre 2018, torna a Pennabilli il Festival Internazionale di Jazz Manouche Pennabilli Django Festival.

L’evento, dedicato alla straordinaria figura di Django Reinhardt, ideatore e massimo esponente del genere musicale “Manouche” detto anche “Gypsy Swing” o “Gipsy jazz”, presenta il programma della 7° edizione che si compone di concerti, jam sessions, seminari e passeggiate.



“Siamo orgogliosi di essere già arrivati alla settimana edizione di un evento che è nato come un piccolo esperimento per mettere in moto gli animi in attesa dell’anno nuovo” spiega Enrico Partisani, presidente dell’ Associazione culturale Ultimo Punto che a Pennabilli organizza anche il Festival Internazionale di Arti Performative Artisti in Piazza



“La mia idea era quella di ricreare a Pennabilli la calda atmosfera che si respira nei Jazz Club di qualche capitale europea. Volevo portare dell’ottima musica nei bar e nei locali del paese per godere delle “good vibrations” che si sprigionano intorno alle jamsession notturne, mentre fuori magari nevica. Negli anni, grazie al supporto degli amici musicisti Tolga During e Moreno Raspanti e all’entusiasmo del gruppo di lavoro del festival “Artisti in Piazza” siamo riusciti a programmare un evento di qualità, unico nel suo genere, con importanti ospiti internazionali, e che desta attesa e curiosità nel mondo della musica jazz manouche e non solo.”



Ospite importante in questa edizione Tchavolo Schmitt, in programma sabato 29 dicembre alle ore 21.15 presso l’Hotel Duca del Montefeltro. L’artista, raramente in Italia, è una leggenda vivente della chitarra swing e per la prima volta si esibisce in trio proprio a Pennabilli.



Ogni giorno, dal 28 al 30 dicembre, il programma del Pennabilli Django Festival si compone di un concerto-aperitivo alle ore 17.00 presso la suggestiva location dell’Orto dei Frutti Dimenticati, un concerto principale alle ore 21.15 presso l’Hotel Duca del Montefeltro e a seguire dalle ore 23.30 concerto e jam session fino a tarda notte presso l’Ostello Montefeltro.



Segnaliamo inoltre i seminari di chitarra con Fanou Torracina, Tchavolo Schmitt e Peo Alfonsi e l’originale appuntamento di sabato 29 dicembre alle ore 14: “Gipsy Trail” una passeggiata nei boschi intorno a Pennabilli con sorpresa musicale del gruppo Retriò swingin' project, a cura delle associazioni Chiocciola la casa del Nomade e D’là de’ foss con la collaborazione del Museo Naturalistico del Parco Sasso Simone e Simoncello di Pennabilli.

Il programma completo del festival è consultabile sul sito: www.pennabillidjangofestival.com