Pullmino del calcio con ragazzini a bordo finisce fuori strada

Bellaria Igea Marina

| 10:23 - 20 Dicembre 2018

Il pullmino fuori strada adagiato su un fianco.

Stanno fortunatamente tutti bene i coinvolti nell'incidente di mercoledì sera tra Bellaria e San Mauro. Verso le 19.20 un minibus con a bordo alcuni giocatori del 2004 del Bellaria Calcio e una coppia di 50enni residenti in Valmarecchia si è rovesciato adagiandosi su un fianco, all'incrocio tra via Stradone, via Trenta e Via Rimini. Secondo una prima ricostruzione il mezzo, guidato dalla donna, stava impegnando una strada stretta. Una banchina laterale ha ceduto per qualche centimetro, costringendo il minibus ad una sterzata che l'ha portato ad urtare un tombino rialzato facendo poi ribaltare il mezzo.

Sul posto per soccorrere gli occupanti tre ambulanze, i vigili del fuoco e i Carabinieri. Fortunatamente per i coinvolti solo un grande spavento. Dopo i controlli in ospedale sono tutti stati mandati a casa.