Il Capodanno della Baia Imperiale avrà regolarmente luogo

Gabicce Mare

| 08:29 - 20 Dicembre 2018

L'ingresso della Baia Imperiale.

Baia Imperiale pronta a festeggiare il Capodanno. Dopo l'inseguirsi di voci delle ultime ore la conferma arriva direttamente dallo staff della discoteca. Dopo i fatti di Corinaldo è ancora più forte l'impegno dei locali di offrire divertimento e, nel contempo, sicurezza. Per questo la Baia informa che sarà a breve resa nota la location ufficiale della festa " Nel caso si decidesse di optare per una location prestigiosa quale l’RDS Stadium" recita la nota stampa del locale "sarà soltanto per garantire un evento di qualità e per soddisfare tutte le richieste e le prenotazioni che la Baia sta ricevendo nelle ultime settimane."

Quanto trapelato nelle ultime ore, cioè di una chiusura del locale e dell'impossibilità di festeggiare San Silvestro è una informazione fornita da una persona estranea alla struttura "l’autore del comunicato inviato ai portali locali" dicono dalla Baia "ha agito a titolo esclusivamente personale, non ha alcun tipo di rapporto né professionale né personale con la Baia Imperiale. Non si è preoccupato né di confrontarsi con nessuno, né tantomeno è stato autorizzato ad agire in nome e per conto della Baia. Ci si riserva le opportune azioni in sede legale per i danni procurati, utilizzo non autorizzato di marchi e dichiarazioni mendaci. "

"Per fortuna" conclude la nota "sono tante le persone che vogliono trascorrere le feste nelle località dell’Adriatico, molte di più di chi cerchi di speculare su notizie che non esistono, per avere pochi secondi di notorietà sui social. La nostra infoline 366/8980899 resta a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento."