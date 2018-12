Volley serie C San Marino, seconda vittoria per i Titani

Sport

Repubblica San Marino

| 06:57 - 20 Dicembre 2018

Nicolas Farinelli Titan Services San Marino.

Seconda partita del “ciclo di ferro” per la Titan Services e seconda vittoria per gli uomini di Stefano Mascetti. Dopo aver battuto il Sassuolo, arriva una vittoria pesante nell’anticipo/derby col Bellaria perché proietta ancor di più Lazzarini e compagni in zona play-off, mettendo cinque punti fra loro e lo stesso Bellaria, altro team che punta alla post season. “E’ stata una vittoria sofferta – commenta coach Mascetti nel dopo gara. – Abbiamo avuto degli alti e bassi e Bellaria si è dimostrata la squadra quadrata che pensavamo. Nel primo set non abbiamo giocato tecnicamente bene ma l’abbiamo portato a casa in qualche modo. Il secondo lo abbiamo buttato via: eravamo avanti e ci siamo fatti riprendere. Anche nel terzo siamo andati sotto ma i cambi che si sono alzati dalla panchina hanno fatto bene e siamo riusciti a spuntarla ai vantaggi. Nel quarto abbiamo chiuso il match forse perché ci abbiamo creduto un po’ di più degli avversari. Adesso passeremo un bel Natale, in attesa della sfida con la prima della classe in programma sabato 12 gennaio a San Pietro in Vincoli”.

TABELLINO TITAN SERVICES. Rondelli 3, Oliva 2, Peroni 14, Andrea Lazzarini 11, Elia Lazzarini 6, Bacciocchi (L), Di Michele 1, Togni 5, Rizzi 10, Farinelli 30, Lombardi 1. N.E.: Mondaini, Bernardi. All. Stefano Mascetti.

CLASSIFICA (al 19 dicembre). Conad Atlas Ravenna 24, Titan Services 21, Plastorgomma Sassuolo 20, Dinamo Bellaria 16, Hipix Modena 14, Cesena 14, Pagnoni Marignano 12, Carpi 11, Spem Faenza 8, Foris Index Conselice 4, Cesenatico 3, Consar Ravenna 3.

PROSSIMO TURNO (10^ giornata). Sabato 12 gennaio ore 20.30 a San Pietro in Vincoli: Conad Atlas Ravenna - Titan Services.