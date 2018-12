Volley femminile giovanile, la Under 16 SGR Grossi mette ko il Volley Academy Modena 3-1

Sport

Rimini

| 01:29 - 20 Dicembre 2018

La squadra SGR Grossi del Riviera Volley Rimini.



Il 2018 si chiude nel migliore dei modi per il Riviera Volley. Dopo il successo nel derby dell’Emanuel contro la Stella nel campionato di serie B2, ecco il successo della SGR Grossi nel campionato Under 16 regionale per 3-1 ai danni del Volley Academy Modena. Questi i parziali: 25-19, 22-25, 25-16, 25-16. Un hurrà che vale anche in questo caso il quarto posto che vale la seconda fase per il quale è in lotta anche la formazione emiliana che mercoledì si è dovuta arrendere alla tecnica e alla maggiore caparbietà della formazione di Nanni. Per le due squadre del Riviera una posizione inaspettata rispetto alle previsioni della vigilia e che testimonia la bontà del lavoro della società, della squadre e dei rispettivi staff tecnici.

La partita contro il Modena è molto combattuta nei primi 2 set: buono l'approccio nel primo, di rincorsa il secondo a causa di un pessimo inizio. Prese le misure all'avversario, la SGR-Grossi ha vinto nettamente il terzo ed il quarto parziale con una buona prova corale con quattro giocatrici in doppia cifra.



RIVIERA VOLLEY: Ariano 0, Moras 0, Magi 3, Forlani 10, Piomboni 11, Morelli 0, Salgado 16, Pellegrini 0, Semprini Cesari 10, Pederboni (K) 4, Evangelisti (L)