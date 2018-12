Metalmeccanici Rimini, sciopero di straordinari e flessibilità

Attualità

Rimini

| 17:48 - 19 Dicembre 2018

Metalmeccanici al lavoro.

Sciopero degli straordinari per gli operai delle aziende metalmeccaniche del riminese nelle quali si sono verificati casi di mancate stabilizzazioni di lavoratori somministrati e a tempo determinato. Lo comunicano le segreterie di Fim, Fiom e Uilm, unitamente a Nidil Rimini, Felsa Romagna e Uiltemp.

"Non è accettabile che aziende strutturate ai primi segnali di contrazione del mercato, non tentino di conservare anche solo temporaneamente dei rapporti di lavoro non rinnovando contratti a lavoratori che in alcuni casi sono stati formati per anni. Tutto questo si realizza poi nelle stesse aziende dove vengono avanzate ai colleghi a tempo indeterminato, richieste di flessibilità e/o straordinari", si legge in una nota.

Sono così 60 i lavoratori non confermati nel riminese: i sindacati chiedono al Prefetto un urgente tavolo di confronto.