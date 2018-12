Cronaca

Cattolica

| 17:34 - 19 Dicembre 2018

Irruzione carabinieri in un'abitazione.

Un 63enne di Cattolica è stato arrestato mercoledì mattina dai Carabinieri: fermato per un controllo, mentre era a passeggio, è stato trovato in possesso di dieci grammi di eroina, due di cocaina e cinque di marijuana. I Militari hanno poi proseguito gli accertamenti nella sua abitazione, rinvenendo il materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Nella foto gallery la droga e il materiale sequestrato.