Terza tappa di InTour, il corso gratuito sul Digital Marketing turistico

Attualità

Cattolica

| 16:51 - 19 Dicembre 2018

Corso Digital Marketing turistico.

Dopo il successo delle due precedenti tappe di Rimini e Riccione, alle quali hanno partecipato oltre 300 strutture ricettive, RiminiBanca, BCC Gradara e TITANKA! invitano tutti gli albergatori e manager del settore alberghiero a partecipare alla terza tappa di InTour: un evento organizzato per presentare le innovazioni e gli strumenti necessari per aumentare le performance della propria attività ricettiva in preparazione della futura stagione 2019.

InTour non è solo un corso di formazione gratuito, è un evento in cui ci si confronta con i colleghi del settore web marketing e banking e individuare nuove opportunità di business per il proprio hotel. Il pomeriggio formativo vedrà come protagonista il consulente turistico Gian Marco Montanari che terrà il primo intervento sul Revenue Management: “Migliora le performance del tuo hotel”. Descriverà un approccio concreto e pratico sulla gestione delle tariffe: quali sono le leve per l'ottimizzazione del fatturato, come massimizzare l’occupazione anche e soprattutto in bassa stagione.

Da non perdere gli interventi di Marco Baroni - Amministratore Delegato di TITANKA! che presenterà MYREPLY – Il sistema professionale di vendita camere e di Matteo Merlini, referente di RiminiBanca che presenterà l’evoluzione dei sistemi di pagamento e la tutela dal rischio frodi.

L’appuntamento è per martedì 15 gennaio dalle ore 14.30 alle 18.00 presso il suggestivo Teatro Snaporaz, Piazza Mercato 15 a Cattolica.

I posti in sala sono limitati, per partecipare basta registrarsi e prenotare il proprio posto in sala a questo link