La grande canzone italiana e la voce di Samantha Faina incantano Morciano

| 15:57 - 19 Dicembre 2018

Il sindaco Giorgio Ciotti, Ilva Melotti Solfrini (IOR), il dottor Geo Agostini e Fabio Masini.

Dalle indimenticabili canzoni italiane di Celentano e Modugno fino alle arie di Rossini e Puccini. Una colonna sonora d’eccezione ha scandito la seconda edizione di ‘Nel Blu’, l’evento benefico a sostegno dello Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) andato in scena sabato scorso nell’area spettacoli della Fiera di Morciano. Sul palco musicisti ed artisti provenienti da tutta la Valconca e non solo, guidati per l’occasione dal maestro Fabio Masini. Particolarmente apprezzato dal pubblico l’intermezzo affidato alla splendida voce di Samantha Faina, che ha incantato gli spettatori con un tributo a Gioacchino Rossini (quest’anno si celebra il 150 anniversario dalla sua morte). Complessivamente sono stati raccolti oltre 2.500 euro che verranno devoluti al progetto di immunoterapia cellulare avanzata sviluppato nei laboratori Irst Irccs di Meldola, che permetterà di togliere futuro al cancro e donare nuove speranze ai pazienti oncologici.