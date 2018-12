Protesta dei Sinti e Rom, le istituzioni riminesi ci discriminano

Attualità

Rimini

| 15:13 - 19 Dicembre 2018

La protesta nei cartelli affissi sotto il Comune.

Nel tardo pomeriggio di martedì una delegazione di cittadini Sinti si è presentata davanti a palazzo Garampi, sede del Comune di Rimini, con striscioni di protesta per il mancato recepimento della legge regionale 11 del 2015 con norme sull'inclusione sociale di rom e sinti. La legge consente ai sindaci di modificare la destinazione d'uso delle case mobili, altrimenti considerate come abusi edilizi, poste su terreno agricolo per favorire l'integrazione delle famiglie rom e sinti. Il Comune di Rimini ha invece inviato le lettere d'esproprio, considerando appunto le case mobili come abusi edilizi, confidando di avviare il progetto delle microaree per collocare tutte le famiglie (con la demolizione del campo nomadi di via Islanda), progetto che però al momento è in una fase di stasi.

Fortunato Stramandinoli, segretario provinciale Sinistra Italiana, commenta l'accaduto in una nota sottolineando che "famiglie che vivono da decenni sui terreni di loro proprietà si stanno ritrovando pian piano i sigilli alle case mobili, ritrovandosi fuori dalle loro case, costretti a dormire in macchina e non avere più un posto dove stare", aggiungendo che sono "centinaia di persone, donne, uomini, bambini, che continuano così a subire una odiosa discriminazione e ai quali le istituzioni riminesi pare non siano in grado di dare risposte concrete e rispettose dei diritti".