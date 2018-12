A capodanno si spengono le luci alla Baia Imperiale: il locale sarà chiuso

Attualità

Gabicce Mare

| 14:41 - 19 Dicembre 2018

Baia Imperiale chiusa nella notte di capodanno (foto di repertorio).

La storica discoteca di Gabicce "Baia Imperiale" sarà chiusa a Capodanno, ma la festa si farà ugualmente, il 31 dicembre, presso l'Rds Stadium di Rimini. Lo comunica la direzione in una nota. La decisione è stata presa dopo gli stringenti controlli sulla capienza dei locali successivi alla tragedia di Corinaldo: "sono veramente tante le discoteche che hanno un numero di capienza sottodimensionato rispetto l’affluenza solita", spiega la direzione nella nota. Anche la "Baia Imperiale" fa i conti con il pugno duro delle istituzioni che hanno prescritto rigorosi controlli ai locali dell'intrattenimento notturno. La direzione del locale fa suo l'appello del presidente del Silb Gianni Indino, chiedendo tra le righe un aiuto per il mondo dell'intrattenimento notturno, che rischia di rimanere in ginocchio. Il riferimento è anche alla chiusura del Cocoricò per mancato pagamento della Tari, fatto espressamente menzionato nella nota della "Baia Imperiale": "Tutta la Riviera auspica che le discoteche tornino ad essere uno dei cuori pulsante del contenitore turistico e che il mondo dell’intrattenimento".