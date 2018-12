FOTO: un nuovo e più ampio ponte sul torrente Rio Maggio a Maiolo, lavori ultimati

Attualità

Maiolo

| 14:15 - 19 Dicembre 2018

Il nuovo ponte sul torrente Rio Maggio in località Cavallara, comune di Maiolo.

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Rio Maggio, in località Cavallara, nel territorio comunale di Maiolo. Lavori resi necessari dalla tracimazione del fosso Rio Maggio in occasione di forti piogge, ma anche per permettere una miglior curvatura dei mezzi di trasporto, in prossimità della strada Marecchiese: la nuova struttura, con luce netta di 23 metri e unica travata di 25 metri, è stata infatti allargata appositamente per migliorare la viabilità del tratto, utilizzato quotidianamente dai cittadini di Maiolo e fondamentale per accedere al centro ambiente della località Cavallara gestito da Montefeltro Servizi.