Alla scuola Pascucci un moderno atelier creativo per danza, musica e teatro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:01 - 19 Dicembre 2018

Il nuovo atelier creativo della scuola Pascucci (in gallery il taglio del nastro).

Mercoledì 19 dicembre il sindaco Alice Parma, il vicesindaco Emanuele Zangoli e l’assessore ai Servizi educativi e scolastici Pamela Fussi hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo atelier creativo realizzato alla scuola “Pascucci”, ma a disposizione di tutte le scuole del 1° Circolo didattico. L’Amministrazione comunale ha infatti dato un contributo alla Direzione didattica – che nel frattempo aveva ottenuto un finanziamento attraverso il Programma Operativo Nazionale del Miur – per trasformare l’ex laboratorio di informatica in uno spazio innovativo che ospita strumenti tecnologici di ultima generazione, come la stampante 3D, la Lim e il forno per cuocere la creta, ma anche materiali didattici più tradizionali, come colori a tempera e strumenti musicali. L’atelier, infatti, sarà utilizzato più in generale come spazio polifunzionale destinato ad attività laboratoriali di danza, musica e teatro.

Dal sindaco Parma, dal vicesindaco Zangoli e dall’assessore Fussi il ringraziamento alla dirigenza, agli insegnanti e a tutte le persone che hanno creduto nel progetto e si sono impegnate per realizzarlo. “Come amministrazione comunale – dichiara il sindaco Parma – siamo contenti di aver contribuito alla creazione di questo spazio innovativo, che va ad accrescere ulteriormente un’offerta formativa già particolarmente ricca e stimolante”.