Coriano, l'accensione dell'originale albero dà il via agli eventi natalizi

Coriano

| 13:56 - 19 Dicembre 2018

L'albero di Natale di Coriano, realizzato bobine dei fili elettrici.

Anche quest'anno a Coriano è stato acceso un originale albero di Natale, costruito dai volontari della Pro Loco utilizzando le bobine dei fili elettrici. Come da tradizione la vigilia di Natale alle ore 16.30 arriverà il trenino di Babbo Natale che, facendo sosta in Piazza Mazzini, farà fare un giretto gratuito a tutti i bambini. Pro Loco offrirà the caldo e vin brulè con la presenza di Babbo Natale in carne ed ossa.

Il 25 dicembre al mattino, si svolgerà la 4^ edizione della Corsetta e Camminata di Natale, un’ ora di movimento prima dei cappelletti. Il ritrovo è in piazza don Minzoni alle ore 9.30. Il percorso è di 8 km per la corsa e di 5 km per la camminata. Partecipazione e ristoro gratuiti. Gli eventi proseguono il 26 dicembre con il concerto serale nella Chiesa Parrocchiale di Coriano e il 27 dicembre alle ore 21,15 con il compleanno del Teatro Corte con lo spettacolo della compagnia Fratelli di Taglia liberamente ispirato a "Norberto Nucagrossa" di Michael Ende, spettacolo di sensibilizzazione contro il bullismo. Il 6 gennaio alle ore 16:30 si concluderà, sempre a Teatro Corte, a cura di Avis Coriano, con uno spettacolo dedicato al mondo dei Clown e con l'apertura della maxi calza della Befana per tutti i bambini.





“Siamo molto lieti” – sottolinea l’assessore Anna Pazzaglia – “di come il territorio si stia muovendo in sinergia anche in questa occasione. La collaborazione ed il coordinamento offre a Coriano un bel calendario all’insegna della famiglia con particolare attenzione al mondo dei più giovani. Grazie a tutti coloro che si stanno impegnando in questo.”