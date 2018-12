Rimini, senzatetto vince scommessa e offre cena tartufo agli amici

Attualità

Rimini

| 10:09 - 19 Dicembre 2018

Piatto di tagliolini al tartufo.

Ha vinto 2.700 euro scommettendo sulle partite di calcio e ha offerto un pranzo a base di tartufo a altri 50 senzatetto come lui. Protagonista, a Rimini, Zelingo Fedrighetti, 74 anni, da più di dieci alla Capanna di Betlemme, realtà solidale della Papa Giovanni XXIII che offre un'abitazione a chi si trova in condizioni di disagio. "Ho acquistato un chilo di tartufi - racconta al Resto del Carlino - sei chili di tagliolini e gli straccetti di vitello: eravamo in cinquanta, ci voleva un bel po' di roba". E gli ospiti hanno gradito: "Nei piatti non è rimasto niente - spiega - sono molto contento di averlo fatto. E' stato un bel momento di allegria dividere questa vincita con gli altri".