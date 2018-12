Da Rimini a Trento per i bimbi malati, il VIDEO dell'impresa di 'Monomela' e Joe

Attualità

Rimini

| 09:45 - 19 Dicembre 2018

Dall'ospedale Infermi di Rimini a quello di Trento in quattro giorni, in sella a monociclo e mountain bike: a ottobre Denis Meluzzi, alias "monomela", il funambolo del monociclo, accompagnato dalla fidanzata Giorgia "Joe" Olivieri, si sono cimentati nell'impresa da 400 km, "Ride for children", per un fine benefico, aiutare i bambini di AROP (Rimini), centro oncoematologico pediatrico, e LILT (Trento) Lega Italiana Lotta Tumori. Tante persone hanno dato il loro sostegno ai due sportivi, contribuendo alla raccolta fondi. A distanza di settimane, Joe e Denis hanno rivissuto la loro straordinaria pedalata con un filmato realizzato dal videomaker Marco Perazzini e dalla sua assistente Elisa Drudi. "Le cose più belle nella vita non sono cose.. sono persone, posti, ricordi, sorrisi ed emozioni. E' quasi divertente fare l'impossibile, fa battere il cuore, fa rivivere quella strana magia che solo questo viaggio poteva raccontare", raccontano Joe e Denis, che sicuramente stanno già progettando una nuova impresa per il 2019.