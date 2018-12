Natale a Carpegna: tutti gli appuntamenti e manifestazioni per le festività

Eventi

Carpegna

| 08:33 - 19 Dicembre 2018

Palazzo dei Principi di Carpegna.

Carpegna è illuminata e addobbata a festa per accogliere i turisti e far divertire tutti gli adulti e i bambini con “Il Natale a Carpegna”, la rassegna di manifestazioni natalizie promossa e organizzata da Comune e Pro Loco con tutte le associazioni locali.

Il programma de “Il Natale a Carpegna” è stato presentato dal sindaco Angelo Francioni, insieme al vice sindaco e presidente della Pro Loco Luca Salucci, all'assessore alla Cultura Luca Pasquini e alle associazioni di Carpegna, inaugurando i mercatini al Palazzo dei Principi di Carpegna e in chiesa per la rassegna dei cori organizzata dalla parrocchia.

“Tutti insieme – ha fatto notare il sindaco Angelo Francioni – abbiamo organizzato un programma di Natale molto ricco, dai mercatini nel Palazzo dei Principi di Carpegna al concerti di Natale di alta qualità, dalle tombole alle conferenze sul Natale nell'arte, dalla rassegna di cori del Montefeltro fino all'arrivo di Babbo Natale e della Befana in piazza dei Conti. Il programma spazia quindi dal divertimento alla cultura con manifestazioni dedicate ai carpegnoli e ai tanti turisti che vengono ad apprezzare il nostro bellissimo paesaggio, le nostre eccellenze gastronomiche e le nostre iniziative”.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 21 dicembre alle 21 con la Tombola di San Nicola, organizzata dal Gruppo Scout Carpegna.

Quindi, a grande richiesta, per questo week-end sono stati prorogati i mercatini di Natale, organizzati dall’associazione di volontariato “Insieme per l’Eli” nel Palazzo dei Principi di Carpegna: torneranno sabato 22 dicembre in orario 9.30 - 12.30 e 14 -19 e domenica 23 dicembre dalle 9.30 alle 21 con tante creazioni originali e idee-regalo: tutti oggetti fatti a mano per il Natale, per gli addobbi e, per le persone, gioielli, sciarpe, berretti, oltre a cesti con prodotti enogastronomici di Carpegna e del Montefeltro; ci saranno anche musica, caldarroste e vin brulè. Nei mercatini c'è anche una mostra di Alberi di Natale realizzati da privati e dalle scuole che partecipano ad un concorso: i visitatori sono invitati a votarli.

Inoltre domenica mattina 23 dicembre dalle 9.30 partirà da piazza Conti “l'Escursione di Natale” in e-bike sul Monte Carpegna tra suggestivi sentieri e panorami mozzafiato, con ristoro finale. Chi non ha l'e-bike, potra noleggiarla. Poi in serata alle 20.30 prenderà il via all'Hotel Ulisse, la “Tombola ...aspettando il Natale”, organizzata dall'associazione “Insieme per l'Eli” onlus. La Vigilia di Natale tornerà quindi “Doni sotto l'albero”: lunedì 24 dicembre alle 17 in piazza Conti, sarà proprio Babbo Natale a distribuire tanti piccoli doni ai bambini, sulle note della Banda musicale Città di Carpegna che eseguirà le più belle canzoni natalizie.

Poi, dopo aver passato il Natale in famiglia, la sera di mercoledì 26 dicembre dalle 21.15 si potrà partecipare al Tombolone di Santo Stefano organizzato all'Hotel Ulisse, mentre giovedì 27 dicembre alle 21.15 nella sala consiliare comunale, Simone Paci, docente di Disegno e Storia dell'Arte al liceo scientifico “Tonino Guerra” di Novafeltria parlerà de “Il Natale nell'arte”.

La musica tornerà quindi protagonista la sera di sabato 29 dicembre dalle 21, nella chiesa di San Nicolò, con il “Concerto di Natale” del Gruppo corale Sassocorvaro-Montefeltro, diretto dal maestro Marco Magi, con al pianoforte il maestro Michele Mangani e il maestro Shisuka Sakurai, poi domenica mattina 30 dicembre ci sarà un'altra opportunità di partecipare all'escursione “Montefeltro in e-bike” con partenza alle 9.30 in piazza Conti. Poi il 30 dicembre alle 21 l'appuntamento sarà con il “Tombolone di fine anno” al ristorante pizzeria Da Lollo. L'anno nuovo si aprirà quindi con due tombole: per giovedì 3 gennaio alle 21 nell'Hotel Ulisse è in programma la “Tombola di Capodanno” organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica “Apecar show” mentre sabato 5 gennaio sempre l'Hotel Ulisse ospiterà dalle 20.30 la “Tombola solidale” con la straordinaria partecipazione della Befana, organizzata dall'associazione “Insieme per l'Eli” onlus . Per altre informazioni www.carpegnaturismo.it