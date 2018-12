Volley San Marino, tutto pronto per il Memorial Alessandro ‘Cassa’ Casadei

Sport

Repubblica San Marino

07:50 - 19 Dicembre 2018

Nazionale maschile di pallavolo impegnata nel memorial Alessandro ‘Cassa’ Casadei.

Sabato 22 dicembre la nazionale maschile di pallavolo affronta la decima edizione del Memorial “Alessandro ‘Cassa’ Casadei”, che la Federazione sammarinese di volley organizza ogni anno in ricordo di Alessandro Casadei, il capitano e palleggiatore della nazionale scomparso in un incidente stradale nel 2009, con la collaborazione dei familiari dello sfortunato atleta. Proprio nella palestra di Serravalle a lui dedicata, si affronteranno la Nazionale del Titano e il Bellaria (serie C) alle 15.30. Poi toccherà a Bellaria – Morciano (serie B) e, sempre a seguire, la Nazionale di San Marino chiuderà contro il Morciano. Si giocheranno tre set per ogni partita e la vittoria andrà alla squadra che avrà il quoziente set migliore.

“E’ una formula molto particolare – spiega Stefano Mascetti, Commissario tecnico della nazionale. – Ma, al di là di questa e del risultato, quel che più conta per noi è fare esperienza”. Mascetti non potrà avvalersi di diversi giocatori: “Non ci sarà il libero Lorenzo Benvenuti impegnato con Modena in Superlega. Il centrale Zamagni resta a Spoleto in A2 e così i fratelli Venturini che vivono e giocano a Genova in squadre di serie C della città. Ian Kiva, il nostro opposto, giocherà con la sua squadra di club che è il Morciano”.

Il Ct ha così convocato i palleggiatori Marco Rondelli e Matteo Lombardi; l’opposto Nicolas Farinelli; i centrali Elia Lazzarini, Matteo Bernardi e Alessandro Peroni; gli schiacciatori Andrea Lazzarini e Lorenzo Togni; il libero Davide Bacciocchi. Tutti atleti della Titan Services. Faranno il loro esordio con la nazionale maggiore due under 16: il palleggiatore Nicolas Venturi e l’opposto Lorenzo Pancotti nonchè lo schiacciatore under 18 George Dobrescu.