Tragedia nella tarda mattinata, si suicida gettandosi dal ponte

Cronaca

Verucchio

| 19:00 - 18 Dicembre 2018

Ha deciso di farla finita per motivi non ancora accertati. Alle 11.30 di martedì mattina un uomo di 68 anni del luogo ha raggiunto il ponte che sovrasta il Marecchia, a Verucchio, tristemente noto per altri gesti estremi, e si e lasciato cadere per diverse decine di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Novafeltria e i soccorritori del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Per i carabinieri di Novafeltria, arrivati sul posto, non ci sono dubbi sulla natura volontaria del gesto del quale però non si conoscono i motivi.