Calcio giovanile, i Giovanissimi 2004 dello Junior Coriano si qualificano al campionato Regionale

Sport

Coriano

| 18:26 - 18 Dicembre 2018

La squadra dei Giovanissimi 2004 della Polisportiva Junior Coriano approdata alla fase regionale.



La squadra Giovanissimi 2004 della Polisportiva Junior Coriano conclude la stagione, prima delle feste di Natale, regalandosi un meritatissimo posto nel campionato Regionale che partirà a gennaio.

I ragazzi di mister Claudio Lazzaretti (foto), al termine del campionato provinciale Under 15 svoltosi nei mesi di ottobre e novembre, si sono qualificati per la Provincia di Rimini al secondo posto, insieme alla Fya Riccione piazzatsi al primo posto: una promozione meritatissima considerato lo splendido campionato giocato nella fase autunnale.

Il gruppo potrà così proseguire nel suo percorso e incontrare squadre provenienti da tutte le province dell’Emilia Romagna: i gironi non sono ancora stati compilati, ma c'è la possibilità di ospitare al Daniele Grandi società come Forlì, Cesena e Santarcangelo, che pochi mesi fa militavano fra i professionisti; i ragazzi stanno appunto aspettando la pubblicazione del calendario federale per programmare le trasferte e verificare dove saranno i terreni di scontro e chi dovranno affrontare.

La Polisportiva quindi attende tutti i tifosi per sostenere la squadra in casa e in trasferta in questa nuova avventura.

LA ROSA: Amaducci Federico, Amalfitani Alessandro, Barbiani Giacomo, Bartoli Tommaso, Ceccarelli Simone, Cecchini Samuel, Cherubini Luca, Chiarello Biagio, Cirillo Tommaso, Colombari Luca, Di Giuli Elia, Flury Tobia Daniel, Grassi Lorenzo, Marconi Luca, Marmo Gioele, Nigro Manuel, Pierini Alessandro, Vezi Alvin, Xherahi Matteo.