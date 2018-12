Riccione in treno, con le frecce Trenitalia agevolazioni e sconti anche a capodanno

Turismo

Riccione

| 18:15 - 18 Dicembre 2018

Stazione ferroviaria di Riccione.

Anche a Capodanno (dal 28 dicembre al 6 gennaio) si rinnovano le agevolazioni per raggiungere Riccione in treno, soggiornare in albergo senza dover pagare la tassa di soggiorno e visitare gratuitamente i parchi tematici della Riviera. Grazie alla nuova intesa fra Comune di Riccione, Federalberghi Riccione e Trenitalia (Gruppo FS Italiane), il progetto Riccione in treno cresce e si arricchisce di nuove occasioni per chi sceglie di raggiungere la riviera romagnola utilizzando un mezzo di trasporto sicuro e sostenibile, approfittando nel contempo del potenziamento del servizio ferroviario e convenienti soluzioni integrate viaggio+soggiorno negli alberghi aderenti all’iniziativa.

Chi sceglierà di raggiungere Riccione con le Frecce Trenitalia nel periodo dal 28 dicembre al 6 gennaio e pernotterà per un minimo di tre giorni, avrà inoltre la possibilità di un ingresso gratuito a scelta nei parchi del Gruppo Costa Edutainment, Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica, aperti fino all’Epifania.



Per soddisfare al meglio la domanda turistica, Trenitalia ha messo a disposizione per il periodo tra il 28 dicembre e il 6 gennaio sui collegamenti Frecciarossa e Frecciabianca a lunga percorrenza la fermata straordinaria nella stazione di Riccione, che consentirà di raggiungere comodamente il centro città e godersi Riccione Ice Carpet, il villaggio natalizio con mercatini, pista di ghiaccio, scenografie urbane, spettacoli e tante occasioni di shopping e divertimento.

In particolare la fermata riguarderà una coppia di Frecciarossa andata e ritorno tra Torino - Milano e Lecce - Bari, una coppia di Frecciabianca tra Venezia e Lecce, una coppia di Frecciabianca tra Milano e Bari e un’altra tra Milano e Lecce.

Il sindaco Renata Tosi: “Il progetto Riccione in treno negli anni ha mostrato tutte le sue potenzialità e il numero dei viaggiatori conferma quanto la proposta incontri le esigenze dei nostri turisti. Aver introdotto nella primavera scorsa la grande novità del Frecciarossa e confermarla nel periodo delle festività invernali fa di Riccione una destinazione che offre servizi integrati che rispondono ad un turismo attento ed esigente in ogni periodo dell’anno. La città è attraente e invitante sempre, ma aver investito strategicamente nel “prodotto Natale” trasformandola in un vero e proprio palcoscenico che ad ogni edizione sorprende, ci ha consentito di rilanciare ancora e raggiungere questo importante risultato”.

“Siamo molto soddisfatti di rinnovare questo importante accordo, con il Comune di Riccione e gli altri partner coinvolti nell’iniziativa, perché rappresenta un ulteriore tassello della strategia di Trenitalia volta a valorizzare sempre più la nostra azione a favore del turismo sostenibile, volano fondamentale per l’economia dell’intero Paese”, ha detto Paolo Attanasio, Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia. “L’ampia offerta commerciale di Trenitalia - promozioni, partnership e nuovi servizi di caring - sempre più capillare su tutto il territorio nazionale, intende dare un forte impulso a chi si sposta in treno per il proprio tempo libero e divertimento”.

“L’adesione all’iniziativa Riccione in Treno, anche per il periodo invernale, da parte dei parchi del Gruppo Costa - spiega Patrizia Leardini, direttrice del polo Adriatico del Gruppo CE - rientra nel più ampio impegno di Costa Edutainment verso la sostenibilità ambientale, in un continuo percorso di cittadinanza responsabile. Da oltre 20 anni, grazie alla gestione di parchi di divertimento in Italia e all’estero, Costa Edutainment assolve alla propria missione: rispondere alla crescente domanda di un uso qualitativo del tempo libero, coniugando cultura, educazione, emozione e divertimento, in esperienze uniche e significative. Un mix di successo visti gli oltre 3 milioni di persone che ogni anno visitano le strutture del nostro Gruppo CE in Italia. Aderiamo a questa nuova iniziativa invernale, ampliando l’offerta: coinvolgeremo non solo Oltremare ma anche gli altri due parchi aperti per le festività (Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica), a conferma della collaborazione tra Costa Edutainment con la città di Riccione e le sue categorie economiche, per rafforzare ancora di più l’azione di sensibilizzazione verso lo sviluppo di un turismo sempre più responsabile”.

Chiude così il presidente di Federalberghi Riccione Rodolfo Albicocco: “Noi albergatori sappiamo bene che i turisti ci chiedono tranquillità e benessere: una città senza traffico va esattamente in questa direzione”.



Sia i biglietti dei Frecciarossa che dei Frecciabianca sono già acquistabili e tutte le informazioni e gli hotel aderenti alla promozione sono consultabili sul sito www.riccioneintreno.it.