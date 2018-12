Santarcangelo, lunedì 24 dicembre chiusi gli uffici comunali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:07 - 18 Dicembre 2018

Il Comune di Santarcangelo in Piazza Ganganelli.

L’ufficio Scuola resterà chiuso anche sabato 29 dicembre e 5 gennaio, mentre la biblioteca Baldini – oltre a lunedì 24 e lunedì 31 dicembre – non effettuerà l’apertura serale di giovedì 27 dicembre e 3 gennaio. Il Centro per le famiglie sarà chiuso al pubblico lunedì 24 e 31 dicembre; lo Sportello immigrati dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, mentre lo Sportello sociale professionale dal 31 dicembre al 5 gennaio. Il Museo storico archeologico sarà invece aperto regolarmente nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19 (chiuso il giorno di Natale).



Durante le festività saranno comunque garantiti i servizi di reperibilità della polizia municipale e dello stato civile per le dichiarazioni di nascita e di morte, che è possibile attivare contattando lo 0541/624.361 dalle ore 8 alle 12.